Allenamenti impegno e disciplina | detenuti in campo con ' Rugby oltre le sbarre'

Rugby oltre le sbarre'. Un incontro che segna il debutto ufficiale della squadra Rugby27 del carcere di Ferrara, in programma sabato 3 maggio alle 14.30. Nell'occasione, la squadra Rugby27 nel campo sportivo del penitenziario estense incontrerà i Cinghiali del Setta. Ferraratoday.it - Allenamenti, impegno e disciplina: detenuti in campo con 'Rugby oltre le sbarre' Leggi su Ferraratoday.it Il titolo dell'appuntamento è 'le'. Un incontro che segna il debutto ufficiale della squadra27 del carcere di Ferrara, in programma sabato 3 maggio alle 14.30. Nell'occasione, la squadra27 nelsportivo del penitenziario estense incontrerà i Cinghiali del Setta.

L’intesa con la società ferrara united per avvicinare giovanissimi alla disciplina. La giunta di Tresignana investe sulla pallamano: allenamenti per principianti - A Tresignana arriva la pallamano per i giovani. La nuova opportunità è stata resa possibile grazie alla società Asd Ferrara United (affiliata al Coni) che, sulla base di un progetto di avvicinamento a sport non tradizionali nelle scuole medie di Tresigallo e Formignana, aveva "sondato" quanto la pallamano potesse essere uno sport interessante per i ragazzi tresignanesi. Nelle prossime settimane, dunque, partirà un’attività che coinvolgerà i giovani di entrambi i sessi del territorio in un progetto dinamico e formativo, tramite un’iniziativa che promuove lo sport come strumento di crescita, ... 🔗sport.quotidiano.net

È morta suor Paola, addio alla religiosa tifosissima della Lazio: la popolarità con Fabio Fazio, l’impegno per detenuti e poveri - È morta a 77 anni Suor Paola D’Auria, più nota come semplicemente «Suor Paola». Religiosa della Suore scolastiche francescano di Cristo Re, è diventata popolarissima anche grazie alla lunga partecipazione con le edizioni di «Quelli che il calcio…» condotte da Fabio Fazio e poi da Simona Ventura su Rai2. Ad annunciare la morte è stato Guido De Angelis alla serata dedicata a «Long John» Chinaglia. Tifosissima della Lazio, Suor Paola è stata a lungo punto di riferimento della So. 🔗open.online

Osimhen: «Spalletti era severo negli allenamenti. Se vedeva poco impegno ci diceva: “Cancello tutto, vi faccio correre”» - Ci sono altre dichiarazioni di Victor Osimhen sul Napoli al podcast condotto da John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea ed ex nazionale nigeriano. Osimhen: «Guardavo i tifosi e mi chiedevo: ‘Ma cosa vuol dire il calcio qui?!’» Il centravanti è tornato sull’importante vittoria in casa della Juventus: «Spalletti l’anno dello scudetto dormiva al centro sportivo e anche quando avevamo un grande vantaggio non voleva cali di concentrazione. 🔗ilnapolista.it

