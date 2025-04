Allarme sicurezza | Zona Tempio e stazione anni di promesse ma nessun risultato

anni che Fratelli d’Italia si batte sul tema della sicurezza, soprattutto in alcune aree della città che sono ormai allo sbando da tempo immemore e per le quali ancora non si è visto un atteggiamento deciso e propositivo da parte dell’Amministrazione che è colpevole di aver consegnato alcune zone alla malvivenza, alla prostituzione e al degrado totale", rimarca il consigliere regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò.In effetti in città sono sempre di più le zone che sembrano essere diventate ’terra di nessuno’, a partire proprio dall’area che va dalla stazione dei treni, a viale Caduti oltre che il perimetro dell’autostrazione dove le baby gang non si risparmiano."La Giunta aveva parlato di avere interesse verso l’area che comprende il Museo Enzo Ferrari, il Tempio, viale Crispi, viale Vittorio Emanuele II e i Giardini Ducali, senza poi cercare realmente di risolvere il problema della sicurezza, ancora di concreto non si è visto nulla e, onestamente, è tragico pensare di essere ancora in attesa di vedere mettere in atto misure decisive, mentre la criminalità, l’ebbrezza e le droghe girano indisturbate per le strade, tra le case, tra i cittadini", ha proseguito Pulitanò. Ilrestodelcarlino.it - Allarme sicurezza : "Zona Tempio e stazione, anni di promesse ma nessun risultato" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Sonoche Fratelli d’Italia si batte sul tema della, soprattutto in alcune aree della città che sono ormai allo sbando da tempo immemore e per le quali ancora non si è visto un atteggiamento deciso e propositivo da parte dell’Amministrazione che è colpevole di aver consegnato alcune zone alla malvivenza, alla prostituzione e al degrado totale", rimarca il consigliere regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò.In effetti in città sono sempre di più le zone che sembrano essere diventate ’terra dio’, a partire proprio dall’area che va dalladei treni, a viale Caduti oltre che il perimetro dell’autostrazione dove le baby gang non si risparmiano."La Giunta aveva parlato di avere interesse verso l’area che comprende il Museo Enzo Ferrari, il, viale Crispi, viale Vittorio Emanuele II e i Giardini Ducali, senza poi cercare realmente di risolvere il problema della, ancora di concreto non si è visto nulla e, onestamente, è tragico pensare di essere ancora in attesa di vedere mettere in atto misure decisive, mentre la criminalità, l’ebbrezza e le droghe girano indisturbate per le strade, tra le case, tra i cittadini", ha proseguito Pulitanò.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sicurezza digitale, Inps e Cert-AgID lanciano l’allarme contro gli sms fraudolenti: cosa fare se si è caduti nella trappola - L’Inps ha deciso di inviare messaggi sms senza link cliccabili per proteggere i cittadini da tentativi di phishing e frodi informatiche. L'articolo Sicurezza digitale, Inps e Cert-AgID lanciano l’allarme contro gli sms fraudolenti: cosa fare se si è caduti nella trappola sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Giovanissimi minacciati con il coltello in centro: "Episodio agghiacciante, è ancora allarme sicurezza" - Fa discutere il nuovo episodio di cronaca avvenuto ieri in centro Lecco dove tre dodicenni sono stati accerchiati da un gruppo di giovani che hanno tentato di derubarli, arrivando perfino a minacciarli con un coltello. L'intervento di un genitore ha evitato il peggio. Registriamo in merito... 🔗leccotoday.it

Sicurezza, allarme del sindacato: "Cesena rischia di perde la sala operativa del commissariato di Polizia" - Si registra la protesta del Sap (Sindacato autonomo di Polizia) contro la paventata ipotesi di chiusura della sala operativa del Commissariato di Polizia di Cesena, una scelta che "indebolirebbe il sistema sicurezza in città", mette in luce il sindacato. "Abbiamo appreso - si legge in una nota... 🔗cesenatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Allarme sicurezza : Zona Tempio e stazione, anni di promesse ma nessun risultato; Allarme sicurezza tra Tempio e stazione dei treni: «Droga, risse e furti vicino al centro per bambini»; Fuga di gas sabato sera in centro a Lodi, i vigili del fuoco intervengono in via Vistarini; Incendio in un magazzino di Tempio Pausania, scatta l’allarme. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allarme sicurezza : "Zona Tempio e stazione, anni di promesse ma nessun risultato" - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò: "Deve essere potenziato il servizio di pattugliamento, soprattutto la sera". 🔗ilrestodelcarlino.it

Allarme sicurezza tra Tempio e stazione dei treni: «Droga, risse e furti vicino al centro per bambini» - MODENA. «Abbiamo a che fare quotidianamente con spacciatori e tossicodipendenti. L’altro giorno si sono picchiati a colpi di spranga, il tutto davanti agli occhi dei frequentatori del nostro centro, c ... 🔗msn.com