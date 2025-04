Lanazione.it - Allarme lupi: le razzie. Agnelli sbranati a Zeri. Pecore e capre morte sulla Foce a Carrara

Razzia die di: icolpiscono in Lunigiana e a. I predatori hanno fatto scempio di ovini all’allevamento Antara di. Nei giorni scorsi, ihanno fatto una rapida incursione in pieno giorno, ghermendo tre’pronti’ per la Pasqua dell’Azienda Rubini, in località Antara. La razzia è avvenuta a non molta distanza dall’abitazione dell’allevatore, senza che nessuno s’accorgesse di nulla. "Purtroppo è accaduto mentre tutto il nostro gregge didi razza zerasca, da carne (250 capi ndr) era fuori al pascolo. A un certo punto, il gregge - spiega il titolare Diego Rubini - si allarga notevolmente sui prati e non è facile tenerlo costantemente sotto controllo nei vari spostamenti. E’ in quel momento che il lupo, predatore per eccellenza, astutissimo, balza all’attacco.