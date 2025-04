Allarme globale | la corsa al riarmo non si ferma

riarmo è aperta.Mentre il mondo si confronta con instabilità geopolitiche e conflitti regionali, la spesa militare globale ha raggiunto un nuovo, preoccupante record. Secondo l’ultimo rapporto dell’autorevole Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pubblicato oggi, nel 2024 si stima che siano stati investiti complessivamente 2718 miliardi di dollari in armamenti.La questione del riarmo in Europa è ancora al centro degli affari Cityrumors.it foto AnsaQuesti dati segnano un aumento del 5,7% rispetto all’anno precedente. Questa escalation, la più significativa dal 2019, riflette un clima internazionale sempre più teso e una diffusa percezione di crescente insicurezza. Cityrumors.it - Allarme globale: la corsa al riarmo non si ferma Leggi su Cityrumors.it Rapporto SIPRI 2024: spesa militare mondiale in crescita. Nuovo picco di 2718 miliardi di dollari. La questioneè aperta.Mentre il mondo si confronta con instabilità geopolitiche e conflitti regionali, la spesa militareha raggiunto un nuovo, preoccupante record. Secondo l’ultimo rapporto dell’autorevole Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pubblicato oggi, nel 2024 si stima che siano stati investiti complessivamente 2718 miliardi di dollari in armamenti.La questione delin Europa è ancora al centro degli affari Cityrumors.it foto AnsaQuesti dati segnano un aumento del 5,7% rispetto all’anno precedente. Questa escalation, la più significativa dal 2019, riflette un clima internazionale sempre più teso e una diffusa percezione di crescente insicurezza.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dazi, allarme Wto: spaccare economia globale in 2 taglia Pil del 7% - Roma, 9 apr. (askanews) – “Spaccare l’economia globale in due blocchi potrebbe portare sul lungo termine a una perdita a una riduzione in termini reali del Pil globale di circa il 7%”. È la previsione dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), secondo quanto dichiarato con un comunicato dalla direttrice generale, Ngozi Okonjo-Iweala. “Ci appelliamo a tutti i membri del Wto per intervenire su questa sfida tramite cooperazione e dialogo. 🔗ildenaro.it

“La Pace in Ucraina non arriverà con la corsa al riarmo”. Sabato M5S & Co in piazza contro il piano RearmUE - Il Movimento 5 Stelle scende in piazza a Roma sabato prossimo per dire un netto “No al riarmo” e protestare contro il piano “Rearm EU” proposto dalla Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, giudicato inadatto per portare la Pace in Ucraina. Una manifestazione organizzata dai pentastellati, ma aperta a tutta la società civile e a tutte le forze politiche, che si preannuncia partecipata, con partenza alle 14 e comizio finale intorno alle 16 nei pressi del Colosseo. 🔗lanotiziagiornale.it

Il M5s si sfila dalla manifestazione europeista del 15 marzo, Conte: “No all’Ue della corsa al riarmo” - Niente manifestazione pro-Europa per il Movimento 5 stelle. Giuseppe Conte ha fatto sapere ufficialmente che il M5s non ci sarà il 15 marzo, perché è contrario alla visione dell'Europa di Ursula von der Leyen: "Siamo per un'Europa che investa a favore dei cittadini, più verde e solidale, non l'Europa del riarmo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’avvertimento del Fmi contro il riarmo: rischio tagli alla spesa e tasse più alte; La corsa al riarmo fa ricca anche l'industria bellica italiana: 32 miliardi di euro in bilancio per il 2025; Dazi Usa sulle auto, allarme anche per il Molise: Gravina In piazza sabato a Roma contro la politica di riarmo dell'Ue; L'allarme degli esperti: dalle guerre attuali il rischio di un'escalation nucleare. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La corsa al riarmo mondiale non si ferma più. Secondo Sipri nel 2024 si è registrato il più forte aumento dai tempi della Guerra Fredda - La corsa al riarmo mondiale non si ferma più. Secondo Sipri nel 2024 si è registrato il più forte aumento dai tempi della Guerra Fredda ... 🔗lanotiziagiornale.it

Riarmo globale: 2.718 miliardi. È la cifra più alta di tutti i tempi - Una corsa senza freni e un record assoluto. Nel 2024 la spesa militare mondiale ha raggiunto il livello senza precedenti di 2.718 miliardi di dollari, con un incremento reale del 9,4% rispetto all’ann ... 🔗informazione.it

L’avvertimento del Fmi contro il riarmo: rischio tagli alla spesa e tasse più alte - Il Fmi lancia l'allarme sulla stabilità finanziaria dei Paesi con la corsa al riarmo Ue: il rischio è di tagli alla spesa e tasse più alte. 🔗lanotiziagiornale.it