Alla Scala di Milano l’orchestra suona Bella Ciao | l’emozionante esibizione per il 25 aprile

Bella Ciao (anzi con un bis di Bella Ciao) il concerto andato in scena Alla Scala di Milano per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, organizzato dAlla sezione Anpi del Piermarini. Delle immagini emozionanti che stanno facendo il giro del web con l’orchestra che intona la canzone che tanto ha fatto discutere in questo 25 aprile di lutto.L'articolo Alla Scala di Milano l’orchestra suona Bella Ciao: l’emozionante esibizione per il 25 aprile proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Alla Scala di Milano l’orchestra suona Bella Ciao: l’emozionante esibizione per il 25 aprile Leggi su Ilfattoquotidiano.it Si è chiuso con(anzi con un bis di) il concerto andato in scenadiper l’ottantesimo anniversario della Liberazione, organizzato dsezione Anpi del Piermarini. Delle immagini emozionanti che stanno facendo il giro del web conche intona la canzone che tanto ha fatto discutere in questo 25di lutto.L'articolodiper il 25proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cosa riportano altre fonti

Roberto Bolle, la foto a 12 anni sulla tessera del treno per festeggiare il cinquantesimo compleanno: “A Milano e alla Scala sono iniziati tutti i miei sogni” - Milano, 26 marzo 2025 – La fotina sorridente di un ragazzino sull’abbonamento del treno, con il logo, sullo sfondo della tessera cartacea, delle vecchie Ferrovie dello Stato e la firma messa a penna con la grafia di un adolescente, che ha però già ben chiare le idee sul suo futuro. È così che oggi Roberto Bolle, sulla sua pagina Instagram ha voluto ricordare a tutti i suoi follower “da dove arriva” in occasione del fatidico traguardo dei cinquant’anni. 🔗ilgiorno.it

La Scala di Milano e i progetti del nuovo Sovrintendente - La Scala di Milano piena di nuovi progetti grazie al nuovo Sovrintendente. Servizio di Pierachille Dolfini The post La Scala di Milano e i progetti del nuovo Sovrintendente first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

La Scala di Milano ospiterà il concerto benefico per Croce Rossa - MILANO (ITALPRESS) – Venerdì 14 marzo, alle ore 20:00, il Teatro alla Scala ospiterà il concerto benefico a sostegno della Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, che dal 1864 è al fianco di chi ha bisogno. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Filarmonica della Scala, diretta dal Maestro Michele Mariotti, con la partecipazione del giovane pianista Federico Colli. Un’occasione unica per vivere la magia della grande musica e, al contempo, offrire un contributo concreto a una causa importante. 🔗unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sciopero alla Scala, il pianoforte sostituisce l'orchestra; Scala, lo sciopero fa saltare l'omaggio a Puccini. Ma il teatro improvvisa un concerto piano e voci e salva la serata; Giovanni Sollima torna a Milano: Haydn, la Scala, il violoncello; Giovedì 16 maggio Riccardo Chailly dirige la Filarmonica della Scala e il pianista Alexander Malofeev. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scala, Noseda con la Filarmonica suona gli anticonformisti - (ANSA) - MILANO, 15 FEB - Luigi ... include il Concerto per trombone e orchestra di nino Rota e Decisamente allegro, brano che la Filarmonica della Scala ha commissionato per i suoi quarant ... 🔗msn.com

Scala in concerto per la Liberazione, Francesco Muraca: “Orgogliosi di celebrare il 25 Aprile” - Milano – Evviva la Liberazione. Oggi la festa del 25 Aprile a Milano, dopo il corteo e il comizio in Duomo, finisce alla Scala, alle 18, con un concerto straordinario gratuito organizzato dalla sezion ... 🔗msn.com

L'Orchestra Rai alla Scala per Milano Musica - «Tre quadri è il terzo concerto per strumento solista e orchestra che scrivo – dice ... sia come camerista, che ha suonato per istituzioni come l’Accademia di Santa Cecilia, la Scala di Milano, il ... 🔗rai.it