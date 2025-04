Alla Limonaia di Villa Strozzi torna la Notte Blu in occasione della Festa dell' Europa

torna il 9 maggio 2025 Alla Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana 77) la Notte Blu, lo storico evento realizzato da EUROPE DIRECT Firenze in occasione della Festa dell’Europa. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è quello della prosperità sostenibile e della competitività in Europa: con. Firenzetoday.it - Alla Limonaia di Villa Strozzi torna la Notte Blu in occasione della Festa dell'Europa Leggi su Firenzetoday.it il 9 maggio 2025di(via Pisana 77) laBlu, lo storico evento realizzato da EUROPE DIRECT Firenze in. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è quelloprosperità sostenibile ecompetitività in: con.

Cosa riportano altre fonti

"Magnetica": alla Limonaia di Villa Strozzi tre giorni dedicati alla musica elettronica - Firenze diventa il centro della musica elettronica con oltre 40 artisti e creativi, tre giorni di talk, sessioni in studio e concerti. Nel 2025 ricorre il centenario della nascita di Luciano Berio, figura centrale della musica del Novecento e fondatore di Tempo Reale. In occasione di questa... 🔗firenzetoday.it

All’asta la bellissima Villa Dilectosa. Torna in vendita anche l’ex Niagara - MARINA DI PIETRASANTATutti, passando davanti a quella fiabesca villa a Motrone, abbiamo gettato lo sguardo lungo l’immenso viale di ingresso. Va all’asta il 15 aprile alla cifra stratosferica di 3 milioni 600mila euro (offerta minima 7 milioni 700mila) la storica Villa Dilectosa che conta 24 locali di cui 7 bagni e 5 camere da letto. La dimora misura circa 957 metri quadrati ed è distribuita su due piani fuori terra, oltre il seminterrato e parco. 🔗lanazione.it

A Villa Farsetti un weekend per gli amanti del vino: torna "Bollicine in Villa" - Torna anche quest’anno "Bollicine in Villa", apprezzata manifestazione sugli champagne e le bollicine che si svolge nella bellissima Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. L'appuntamento è sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 per due giorni dedicati ai “wine lovers” e agli addetti ai lavori... 🔗veneziatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Alla Limonaia di Villa Strozzi torna la Notte Blu in occasione della Festa dell'Europa; Lasciati Fiorire Festival 2024 alla Limonaia di Villa Strozzi; Only Usato Market; Alla Limonaia di Villa Strozzi torna la Notte Blu: transizione digitale al centro dei dibattiti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pizzeria Limonaia a Villa Strozzi - Il Bar-Pizzeria della Limonaia di Villa Strozzi apre da maggio a settembre durante la gestione estiva dell'ottocentesca Limonaia. I tavolini vengono posizionati all'aperto sotto le fronde degli alberi ... 🔗firenzetoday.it

Limonaia di Villa Strozzi: Street Food Festival - Da oggi giovedì 22 a sabato 24 settembre il Giardino della Limonaia di Villa Strozzi sarà infatti teatro del primo festival di street food che tenta di coniugare le tradizioni mediterranee che ... 🔗nove.firenze.it

Pasqua elettronica alla Limonaia di Villa Strozzi - domenica 21 aprile dalle 16 alle 3 del mattino successivo torna Lattexplus Experience Easter Edition, per il quinto anno consecutivo alla Limonaia di Villa Strozzi. Per la nuova edizione del party ... 🔗nove.firenze.it