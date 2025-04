Alla Giuliani i lavoratori restano in sciopero Elly Schlein con loro in vista del 1 maggio Intanto scattano le ispezioni

La settimana lavorativa è ripresa con la prosecuzione dello sciopero ad oltranza in corso Alla Giuliani Arredamenti, l'azienda del settore del mobile imbottito i cui lavoratori hanno incrociato le braccia ormai da due settimane, con un picchetto davanti ai cancelli, partito come agitazione.

Giuliani, sciopero del 25 aprile. M5s: "Noi al fianco dei lavoratori" - Il Movimento 5 Stelle di Forlì ha voluto essere al fianco dei lavoratori della Giuliani Arredamenti, da due settimane in presidio per reclamare migliori condizioni di lavoro e un salario più alto. Una delegazione dei pentastellati si è recata così al presidio in occasione del 25 aprile. "Il motto 'Ora e sempre resistenza' appare più attuale che mai – si legge nella nota rilasciata dal Movimento –. Perché la resistenza nei luoghi di lavoro non ha mai fine, soprattutto per chi prima ha dovuto affrontare un viaggio della speranza che ha portato tanti lavoratori in Italia.

Sciopero ad oltranza alla Giuliani: arrivano i primi aiuti economici per sostenere la lotta dei lavoratori - Prosegue lo sciopero alla Giuliani Arredamenti in attesa del prossimo incontro in Prefettura, che si terrà giovedì quando si aprirà il tavolo istituzionale con tutte le parti interessate comprese le istituzioni locali, Cna e l'azienda Giuliani. Martedì mattina l'assessore regionale Giovanni...

Sciopero alla Giuliani, i sindacati dal prefetto: "Lavoratori precari in somministrazione addirittura da 13 anni" - I sindacati chiamano in causa le istituzioni: "Il territorio deve intervenire, abbiamo un problema di modello organizzativo all'interno del settore del mobile imbottito

