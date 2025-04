Alla Biblioteca Malatestiana arriva il vincitore del Premio Strega Poesia 2024

Sabato 10 maggio alle ore 17,15 nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana l'appuntamento con la Poesia si rinnova. Stefano Dal Bianco vincitore del Premio Strega Poesia 2024 sarà ospite di Poesis Aps. In dialogo con l'autore sarà presente il critico letterario e poeta Gianfranco Lauretano.

