Alien | Pianeta Terra nuovo teaser trailer e keyart inedita

Alien: Pianeta Terra, nuovo teaser trailer e keyart ineditaDisney+ ha diffuso un teaser trailer inedito e una nuova key art dell'attesissima serie originale FX Alien: Pianeta Terra, creata da Noah Hawley, che in Italia debutterà questa estate in esclusiva sulla piattaforma streaming.Nella serie horror fantascientifica Alien: Pianeta Terra, quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del Pianeta.Alien: Pianeta Terra è ambientato nel 2120, quando cinque compagnie — Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold — detengono il potere delle nazioni, mentre i loro progressi tecnologici offrono la promessa di un nuovo domani.La serie, con protagonista Sydney Chandler, presenta un cast internazionale che comprende Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El.

