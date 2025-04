Alien | Pianeta Terra il nuovissimo teaser trailer

teaser trailer inedito e una nuova key art dell’attesissima serie originale FX Alien: Pianeta Terra, creata da Noah Hawley, che in Italia debutterà questa estate in esclusiva sulla piattaforma streaming.Nella serie horror fantascientifica Alien: Pianeta Terra, quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del Pianeta. Alien: Pianeta Terra è ambientato nel 2120, quando cinque compagnie — Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold — detengono il potere delle nazioni, mentre i loro progressi tecnologici offrono la promessa di un nuovo domani. La serie, con protagonista Sydney Chandler, presenta un cast internazionale che comprende Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El. Nerdpool.it - Alien: Pianeta Terra, il nuovissimo teaser trailer Leggi su Nerdpool.it Disney+ ha diffuso uninedito e una nuova key art dell’attesissima serie originale FX, creata da Noah Hawley, che in Italia debutterà questa estate in esclusiva sulla piattaforma streaming.Nella serie horror fantascientifica, quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla, una giovane donna (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia delè ambientato nel 2120, quando cinque compagnie — Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold — detengono il potere delle nazioni, mentre i loro progressi tecnologici offrono la promessa di un nuovo domani. La serie, con protagonista Sydney Chandler, presenta un cast internazionale che comprende Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alien: Pianeta Terra | Online la prima clip - In attesa di un prossimo trailer, Hulu ha da poco diffuso la prima clip della serie dedicata al terribile xenomorfo intitolata Alien: Pianeta Terra. In questo nuovo video vediamo una donna braccata da un terrificante xenomorfo, mentre un uomo (o un androide) assiste impassibile alla scena della sua macabra uccisione. La clip sembra un assaggio per il tanto agognato primo trailer. Rimanete connessi per ulteriori aggiornamenti. 🔗universalmovies.it

Alien: Pianeta Terra, un terrificante attacco xenomorfo nella prima clip della serie - La prima clip della serie prequel firmata da Noah Hawley mostra uno dei nuovi xenormorfi intento ad attaccare una vittima terrorizzata. Diffusa la prima clip di Alien: Pianeta Terra che offre uno sguardo alla serie prequel di Noah Hawley che si preannuncia ad alto tasso di orrore. La clip mostra un uomo seduto in una sala di controllo "in stile Nostromo" mentre la sua compagna di squadra cerca disperatamente di convincerlo ad aprire la porta e farla entrare. 🔗movieplayer.it

Alien: Pianeta Terra, gli Xenomorfi invadono il nostro pianeta nel nuovo terrificante teaser - La nuova serie ambientata nel franchise horror fantascientifico arriverà in streaming su Disney+ FX ha appena diffuso in streaming un nuovissimo teaser trailer con le sue prossime serie in arrivo prossimamente e tra queste ci sono anche alcune scene inedite di Alien: Pianeta Terra, la nuova serie del franchise horror fantascientifico che in Italia arriverà in streaming su Disney+. Nel filmato, vediamo quella che sembra una nuova tipologia di Xenomorfo, mentre vediamo per la prima volta l'equipaggio che farà da protagonista a questa nuova spedizione. 🔗movieplayer.it

Su questo argomento da altre fonti

Alien: Pianeta Terra, gli Xenomorfi invadono il nostro pianeta nel nuovo terrificante teaser; FX pubblica un nuovo teaser per Alien: Pianeta Terra; Alien: Pianeta Terra, il trailer svela una nuova razza di Xenomorfo nella serie in arrivo in streaming; Andor | Il nuovo trailer della Stagione 2 in arrivo su Disney+. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alien: Pianeta Terra, il nuovo teaser trailer e la nuova key Art della serie tv - Nella serie horror fantascientifica Alien: Pianeta Terra, quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una ... 🔗tg24.sky.it

Alien: Pianeta Terra, la nuova serie Disney+ svela dettagli sull’ambientazione e la trama - "Alien: Pianeta Terra", la nuova serie di FX e Disney+, ambientata nel 2120, esplora il potere delle grandi compagnie sulla Terra e le conseguenze etiche delle loro azioni nella saga di Alien. 🔗ecodelcinema.com

Alien: pianeta terra, teaser trailer e nuovi dettagli sulla serie fx in arrivo su disney+ - disney+ presenta alien: pianeta terra, la nuova serie fx di noah hawley ambientata nel 2120 in un mondo dominato da grandi compagnie, con xenomorfi inquietanti e un cast internazionale guidato da sydn ... 🔗gaeta.it