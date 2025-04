“Alfonso Signorini al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio5” parla il conduttore del GF

Signorini ha risposto al rumor circolato nelle ultime settimane che lo vedrebbe tra i presunti e papabili sostituti di Myrta Merlino a Pomeriggio5. Il conduttore del Grande Fratello ha smentito: "Merlino può stare tranquilla", le parole. Leggi su Fanpage.it Nel nuovo episodio di Boom! Alfonsoha risal rumor circolato nelle ultime settimane che lo vedrebbe tra i presunti e papabili sostituti dia Pomeriggio5. Ildel Grande Fratello ha smentito: "può stare tranquilla", le parole.

