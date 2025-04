Alfa il nuovo singolo è A me mi piace feat Manu Chao

piace feat. Manu Chao, il nuovo singolo inedito di AlfaVenerdì 9 maggio esce in radio e su tutte le piattaforme digitali A me mi piace feat. Manu Chao, il nuovo singolo inedito di Alfa, che anticipa la pubblicazione della versione deluxe di Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, album già certificato disco di platino e uscito lo scorso anno per Artist First.Un dialogo musicale tra due artisti di generazioni e percorsi diversi, che unisce l'inconfondibile stile di Manu Chao con la scrittura fresca e personale di Alfa. Il risultato è un brano inedito, capace di creare un ponte tra epoche e linguaggi, mantenendo viva l'energia istintiva e contagiosa che ha reso celebre l'universo musicale di Manu Chao. Ispirato al ritmo e allo spirito di Me Gustas Tu – brano che ha segnato un'epoca – A me mi piace non è una rilettura, ma una nuova composizione che ne raccoglie l'eredità emotiva per trasformarla in qualcosa di originale.

