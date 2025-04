Alexander Payne presiederà la Giuria della Biennale di Venezia 2025

Sarà il regista statunitense Alexander Payne (The Holdovers - Lezioni di vita) a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 82ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (27 agosto - 6 settembre 2025), che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera. La Giuria sarà composta complessivamente da un massimo di 9 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi.

