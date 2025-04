Alexander Payne Presidente di Giuria a Venezia 82

Alexander Payne Presidente di Giuria a Venezia 82Alexander Payne presiederà la Giuria principale della prossima Mostra del Cinema di Venezia. Il due volte premio Oscar è stato presente a Venezia con Downsizing, la sua commedia fantascientifica sugli umani che si miniaturiscono per salvare il pianeta, con Matt Damon, che ha aperto la Mostra nel 2017.Gli otto lungometraggi di Payne sono stati candidati a 24 premi Oscar, tra cui quattro per il miglior film e tre per la regia. Ha vinto due volte per la sceneggiatura non originale. L’ultimo film di Payne, The Holdovers, ha vinto l’Oscar per la miglior attrice non protagonista nel 2024. Tra gli altri suoi titoli figurano “Questione di Ruth” (1996), “Election” (1999), “A proposito di Schmidt” (2002), “Paradiso amaro” (2011) e “Nebraska” (2013). Leggi su Cinefilos.it di82presiederà laprincipale della prossima Mostra del Cinema di. Il due volte premio Oscar è stato presente acon Downsizing, la sua commedia fantascientifica sugli umani che si miniaturiscono per salvare il pianeta, con Matt Damon, che ha aperto la Mostra nel 2017.Gli otto lungometraggi disono stati candidati a 24 premi Oscar, tra cui quattro per il miglior film e tre per la regia. Ha vinto due volte per la sceneggiatura non originale. L’ultimo film di, The Holdovers, ha vinto l’Oscar per la miglior attrice non protagonista nel 2024. Tra gli altri suoi titoli figurano “Questione di Ruth” (1996), “Election” (1999), “A proposito di Schmidt” (2002), “Paradiso amaro” (2011) e “Nebraska” (2013).

Alexander Payne presiederà la Giuria della Biennale di Venezia 2025 - Sarà il regista statunitense Alexander Payne (The Holdovers - Lezioni di vita) a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 82/ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (27 agosto - 6 settembre 2025), che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera. 🔗quotidiano.net

