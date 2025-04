Alessia De Domenico una storia di fede e speranza | la famiglia dona le cornee

famiglia sceglie di donare le cornee compiendo un atto di generosità che porta speranza a chi ne ha bisogno. La storia di Alessia e la sua tragica scomparsa sono oggi simbolo di coraggio, fede e altruismo A soli 38 anni, Alessia De Domenico ha chiuso gli occhi dopo un lungo anno di lotta che ha segnato la sua vita e quella di chi le era accanto. Madre di due figli, avvocata di successo e moglie affettuosa, Alessia è stata un faro di energia e ottimismo per tutti coloro che l’hanno conosciuta. La sua vita, segnata da una tragedia improvvisa, ha preso una piega drammatica dopo il parto del suo secondo figlio, quando un evento fatale l’ha condotta in coma, segnando l’inizio di una battaglia silenziosa, ma colma di dignità e speranza.Un anno di sofferenzaIl 31 maggio 2024, a soli tre giorni dal parto, Alessia è stata colpita da una grave complicazione che l’ha condotta in un lungo stato di coma. 361magazine.com - Alessia De Domenico, una storia di fede e speranza: la famiglia dona le cornee Leggi su 361magazine.com Si spegne a soli 38 anni dopo un anno di coma, lasceglie dire lecompiendo un atto di generosità che portaa chi ne ha bisogno. Ladie la sua tragica scomparsa sono oggi simbolo di coraggio,e altruismo A soli 38 anni,Deha chiuso gli occhi dopo un lungo anno di lotta che ha segnato la sua vita e quella di chi le era accanto. Madre di due figli, avvocata di successo e moglie affettuosa,è stata un faro di energia e ottimismo per tutti coloro che l’hanno conosciuta. La sua vita, segnata da una tragedia improvvisa, ha preso una piega drammatica dopo il parto del suo secondo figlio, quando un evento fatale l’ha condotta in coma, segnando l’inizio di una battaglia silenziosa, ma colma di dignità e.Un anno di sofferenzaIl 31 maggio 2024, a soli tre giorni dal parto,è stata colpita da una grave complicazione che l’ha condotta in un lungo stato di coma.

