Alessandro Coatti chi sono i quattro killer che lo hanno smembrato

Una banda capace di tutto. Nelle ultime ore sono emersi altri dettagli sull'omicidio di Alessandro Coatti, il biologo italiano il cui corpo, che è stato fatto a pezzi, è stato ritrovato il 6 aprile a Santa Marta, in Colombia. Stando a quanto riportano i media locali, l'ipotesi più accreditata è che si tratti di una rapina finita male e che il ricercatore sia stato adescato su una app di incontri da un'organizzazione criminale dedita a contattare gli stranieri, drogarli e poi derubarli. Almeno quattro persone, che avrebbero fatto preso parte al crimine, sono state identificate dalle autorità. L'obiettivo della banda, stando a quanto ricostruito, era derubare il biologo al quale sarebbe poi stata somministrata una sostanza.L'episodio è terminato con l'omicidio e il corpo è stato poi fatto a pezzi e conservato in borse e valigie per sviare le indagini (e non un messaggio di stampo mafioso, inoltre una fonte giudiziaria ha confermato che il biologo italiano non avesse legami con il traffico di droga).

