Alessandro Coatti adescato su Grindr poi drogato e fatto a pezzi | nuova pista sul biologo italiano ucciso in Colombia

ucciso. Questa la possibile ricostruzione dell'omicidio del biologo Alessandro Coatti, secondo gli ultimi sviluppi nelle indagini riportati dal quotidiano Colombiano El Tiempo. Il corpo smembrato. Today.it - Alessandro Coatti "adescato su Grindr, poi drogato e fatto a pezzi": nuova pista sul biologo italiano ucciso in Colombia Leggi su Today.it Attirato in una trappola tramite un'app di incontri, reso impotente con una droga, rapinato e infine. Questa la possibile ricostruzione dell'omicidio del, secondo gli ultimi sviluppi nelle indagini riportati dal quotidianono El Tiempo. Il corpo smembrato.

