Alessandro Coatti adescato e ucciso in Colombia | la trappola è scattata su un’App di incontri

Alessandro Coatti, 38 anni, biologo originario della provincia di Ferrara, trovato morto e smembrato a Santa Marta, nel nord della Colombia. Secondo l’ipotesi principale seguita dagli investigatori locali, Coatti sarebbe stato vittima di una banda specializzata in rapine ed estorsioni, che lo avrebbe adescato attraverso un sito di incontri.Alessandro Coatti adescato su GrindrA riferirlo è il quotidiano El Tiempo, che cita documenti e fonti della polizia giudiziaria Colombiana. Sarebbero già state individuate quattro persone coinvolte, tra cui una donna trovata in possesso del cellulare della vittima. Proprio dal recupero del telefono sono emersi i contatti e l’appuntamento fissato tramite Grindr, piattaforma spesso utilizzata non solo nella comunità LGBTQ, ma anche da gruppi criminali in cerca di prede. Notizieaudaci.it - Alessandro Coatti adescato e ucciso in Colombia: la trappola è scattata su un’App di incontri Leggi su Notizieaudaci.it Una banda specializzata dietro l’omicidio: sequestrato, drogato e fatto a pezziTragico epilogo per, 38 anni, biologo originario della provincia di Ferrara, trovato morto e smembrato a Santa Marta, nel nord della. Secondo l’ipotesi principale seguita dagli investigatori locali,sarebbe stato vittima di una banda specializzata in rapine ed estorsioni, che lo avrebbeattraverso un sito disu GrindrA riferirlo è il quotidiano El Tiempo, che cita documenti e fonti della polizia giudiziariana. Sarebbero già state individuate quattro persone coinvolte, tra cui una donna trovata in possesso del cellulare della vittima. Proprio dal recupero del telefono sono emersi i contatti e l’appuntamento fissato tramite Grindr, piattaforma spesso utilizzata non solo nella comunità LGBTQ, ma anche da gruppi criminali in cerca di prede.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alessandro Coatti "adescato su Grindr, poi drogato e fatto a pezzi": nuova pista sul biologo italiano ucciso in Colombia - Attirato in una trappola tramite un'app di incontri, reso impotente con una droga, rapinato e infine ucciso. Questa la possibile ricostruzione dell'omicidio del biologo Alessandro Coatti, secondo gli ultimi sviluppi nelle indagini riportati dal quotidiano colombiano El Tiempo. Il corpo smembrato... 🔗today.it

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, svolta nelle indagini: Adescato su App di incontri - Adescato tramite un'App di incontri, drogato, rapinato e infine ucciso. Sarebbe questo il tragico destino di Alessandro Coatti, il biologo italiano il cui corpo smembrato è stato rinvenuto in Colombia, domenica 6 aprile. Una svolta decisiva nelle indagini è arrivata grazie al capo della polizia nazionale colombiana, Carlos Triana, ed è stata riportata dal quotidiano colombiano El Tiempo, che cita anche fonti investigative anonime. 🔗tg24.sky.it

Alessandro Coatti "adescato, poi drogato e fatto a pezzi": nuova pista sull'ex allievo della Normale ucciso in Colombia - Adescato tramite un profilo fake su un'app di incontri, drogato, rapinato e infine ucciso. Potrebbe essere stata questa la drammatica fine del biologo Alessandro Coatti, stando agli ultimi sviluppi delle indagini riportati dal quotidiano colombiano El Tiempo e come riporta Today.it. Il corpo... 🔗pisatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alessandro Coatti adescato, poi drogato e fatto a pezzi: nuova pista sull'ex allievo della Normale ucciso in Colombia; Alessandro Coatti ucciso in Colombia, svolta nelle indagini: Adescato su App di incontri; Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia: «Adescato su una app di incontri e finito in una trappola, identificati i componenti della banda che lo ha raggirato»; Alessandro Coatti ucciso in Colombia: come funziona Grindr, la piattaforma su cui è stato adescato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Omicidio di Alessandro Coatti in Colombia: l’uomo era stato adescato in chat. Identificata la banda - Dai referti dell'autopsia emerge che il biologo prima di venire sequestrato e ucciso sarebbe stato anche drogato, e l'ipotesi principale degli investigatori è ... 🔗ilsecoloxix.it

L'italiano ucciso in Colombia era stato adescato in chat - Questa l'ipotesi principale che seguono adesso gli inquirenti colombiani che indagano sulla morte di Alessandro Coatti, 38 anni, biologo originario del Ferrarese ucciso e fatto a pezzi nella zona di ... 🔗ansa.it

Alessandro Coatti ucciso in Colombia. Una banda (esperta) «lo ha adescato su Grindr, drogato e poi smembrato». La svolta nelle indagini - Alessandro Coatti è stato attirato in una trappola tramite un'app di incontri, poi drogato, derubato e infine brutalmente ucciso. È questa la drammatica svolta nelle indagini ... 🔗msn.com