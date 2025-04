Alessandro Coatti adescato con un falso profilo su Grindr poi ucciso e smembrato la svolta sul caso | ci sono 4 sospettati

Alessandro Coatti "adescato su Grindr, poi drogato e fatto a pezzi": nuova pista sul biologo italiano ucciso in Colombia - Attirato in una trappola tramite un'app di incontri, reso impotente con una droga, rapinato e infine ucciso. Questa la possibile ricostruzione dell'omicidio del biologo Alessandro Coatti, secondo gli ultimi sviluppi nelle indagini riportati dal quotidiano colombiano El Tiempo. Il corpo smembrato... 🔗today.it

“Alessandro Coatti adescato sulla app di incontri e rapinato”, quattro persone ricercate dalla polizia colombiana - Adescato su un sito di incontri e finito in una trappola di una banda organizzata e specializzata in rapine ed estorsioni. Il brutale omicidio di Alessandro Coatti, 38 anni, biologo originario del Ferrarese ucciso e fatto a pezzi nella zona di Santa Marta in Colombia, comincia a essere meno misterioso per chi indaga. Gli investigatori privilegiano questa la pista come sottolineano i media sudamericani, citando fonti interne alla polizia giudiziaria. 🔗ilfattoquotidiano.it

