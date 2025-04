Alessandra Todde rottura clamorosa | Verso la crisi in Sardegna

Sardegna per Alessandra Todde. Lasciando da parte il discorso sulla decadenza, la nomina dei commissari delle aziende sanitarie sarde senza l'approvazione da parte del Pd sta creando non pochi problemi all'interno delle maggioranza. Al punto che si comincia a pronunciare la parole crisi. Insomma, la fuga in avanti della Todde non è piaciuta a nessuno tra i dem e così il segretario del Pd e presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, a margine delle celebrazioni di Sa Die torna sull’argomento caldo delle nomine dei nuovi commissari: "Non è aperta nessuna crisi, questo è chiaro, ma credo che sia necessario rispettare le posizioni di tutti i partiti e movimenti che compongono questa giunta, ieri, oggi e domani. Sicuri che questo ci permetta di arrivare alle soluzioni migliori. Liberoquotidiano.it - Alessandra Todde, rottura clamorosa: "Verso la crisi in Sardegna" Leggi su Liberoquotidiano.it Non tira una buona aria inper. Lasciando da parte il discorso sulla decadenza, la nomina dei commissari delle aziende sanitarie sarde senza l'approvazione da parte del Pd sta creando non pochi problemi all'interno delle maggioranza. Al punto che si comincia a pronunciare la parole. Insomma, la fuga in avanti dellanon è piaciuta a nessuno tra i dem e così il segretario del Pd e presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, a margine delle celebrazioni di Sa Die torna sull’argomento caldo delle nomine dei nuovi commissari: "Non è aperta nessuna, questo è chiaro, ma credo che sia necessario rispettare le posizioni di tutti i partiti e movimenti che compongono questa giunta, ieri, oggi e domani. Sicuri che questo ci permetta di arrivare alle soluzioni migliori.

