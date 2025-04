Aleksandar Stankovic tornerà all’Inter | per Marotta e Ausilio è il Calhanoglu del futuro

Mentre l'Inter di Simone Inzaghi lecca ancora le ferite dopo la dolorosa sconfitta contro la Roma, in Viale della Liberazione si inizia a pianificare il futuro, rispolverando dossier mai davvero archiviati. Tra i nomi che tornano prepotentemente alla ribalta c'è quello di Aleksandar Stankovic, ex capitano della Primavera nerazzurra e figlio d'arte di Dejan, oggi protagonista in Svizzera con il Lucerna.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Beneamata ha le idee chiare: il giovane centrocampista è visto come il Calhanoglu del futuro. Dopo un'ottima stagione da titolare in Super League, Aleksandar sembra aver completato il primo step del percorso pensato per lui dalla dirigenza nerazzurra, un cammino "alla Dimarco", fatto di esperienze lontano da Milano per tornare poi maturo e pronto.

Relevo - Inter, Aleksandar Stankovic nel mirino della Bundesliga. Cosa può succedere - Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2005 di proprietà dell`Inter, è al centro dell`interesse da diverse squadre della Bundesliga.... 🔗calciomercato.com

Aleksandar Stankovic Inter, le sirene della Bundesliga squillano per il centrocampista. Questi i possibili scenari - di RedazioneAleksandar Stankovic Inter, il centrocampista del Lucerna in prestito dai nerazzurri è molto apprezzato da alcune squadre della Bundesliga Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X sarebbero diverse le squadre della Bundesliga interessate ad Aleksandar Stankovic. Il centrocampista è di proprietà dell’Inter ma in questo momento gioca in prestito per il club della Super League svizzera Lucerna. 🔗internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: gli scenari per il futuro di Aleksandar Stankovic, c’è concorrenza per Krstovic - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

