Alcol ai minori alla festa | Più controlli al locale

locale già noto per essere un punto di ritrovo affollato da adolescenti, dove – secondo numerose testimonianze – l’Alcol viene servito senza alcun controllo sull’età degli acquirenti. L’episodio più recente, avvenuto sabato sera, ha riportato alla ribalta una problematica da tempo segnalata da residenti e commercianti della zona: lo stesso locale è stato più volte indicato come frequentato non solo da minorenni in cerca di sballo, ma anche da soggetti legati allo spaccio e al degrado urbano.Già dal pomeriggio le chat dei giovanissimi facevano girare l’invito a una "festa da non perdere", tra musica ad alto volume e Alcol a fiumi. Ilrestodelcarlino.it - Alcol ai minori alla festa: "Più controlli al locale" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Una serata nata sotto il segno della spensieratezza si è trasformata nell’ennesimo episodio di incoscienza giovanile e irresponsabilità adulta. È accaduto nel cuore di Faenza, nei pressi di ungià noto per essere un punto di ritrovo affollato da adolescenti, dove – secondo numerose testimonianze – l’viene servito senza alcun controllo sull’età degli acquirenti. L’episodio più recente, avvenuto sabato sera, ha riportatoribalta una problematica da tempo segnalata da residenti e commercianti della zona: lo stessoè stato più volte indicato come frequentato non solo da minorenni in cerca di sballo, ma anche da soggetti legati allo spaccio e al degrado urbano.Già dal pomeriggio le chat dei giovanissimi facevano girare l’invito a una "da non perdere", tra musica ad alto volume ea fiumi.

Su altri siti se ne discute

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗palermotoday.it

Cosa temono di più minori su Internet - Una ricerca di Telefono Azzurro e Bva-Doxa indaga sulle paure dei minori nel loro utilizzo di social e internet. Notizie false e video manipolati tra le maggiori preoccupazioni. Insieme a violenze e cyberbullismo 🔗repubblica.it

Mandorlo in fiore, anche gli emigranti tornano per rivedere la festa più bella della città - Una splendida giornata di sole ad Agrigento per la prima sfilata del mandorlo in Fiore che ha attratto in città migliaia di visitatori. Una cinquantina complessivamente sono stati i gruppi che da piazza Pirandello si sono mossi fino al viale della Vittoria accompagnati da un lungo serpentone di... 🔗agrigentonotizie.it

Se ne parla anche su altri siti

Alcol ai minori alla festa: Più controlli al locale; Fiemmesi virtuosi anche all'Oktoberfest: nemmeno una patente ritirata; Project X - Una festa che spacca; La notte in prima linea degli ‘angeli’ di San Silvestro (Foto). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne