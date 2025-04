Alberto Veronesi dirige Puccini per ricordare Sergio Ramelli

Sergio Ramelli, il Maestro Alberto Veronesi dirigerà il celebre brano “I Crisantemi” di Giacomo Puccini, scritto nel 1890 per commemorare la morte di Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta. La scelta del brano, intenso e carico di pathos, intende onorare la memoria di Sergio Ramelli con il linguaggio universale della musica, capace di trasmettere emozioni e valori oltre il tempo. “La musica è il linguaggio più alto e puro con cui l'umanità può onorare la memoria di chi ha pagato con la vita il coraggio delle proprie idee - ha detto Alberto Veronesi - Celebrare Sergio Ramelli con l'arte e con la bellezza di un capolavoro Pucciniano come ‘I Crisantemi' significa ricordare il valore della vita, della dignità e della libertà, oltre ogni divisione. Iltempo.it - Alberto Veronesi dirige Puccini per ricordare Sergio Ramelli Leggi su Iltempo.it Martedì 29 aprile alle 15, in occasione dell'inizio delle Celebrazioni per il 50º anniversario della scomparsa di, il Maestrorà il celebre brano “I Crisantemi” di Giacomo, scritto nel 1890 per commemorare la morte di Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta. La scelta del brano, intenso e carico di pathos, intende onorare la memoria dicon il linguaggio universale della musica, capace di trasmettere emozioni e valori oltre il tempo. “La musica è il linguaggio più alto e puro con cui l'umanità può onorare la memoria di chi ha pagato con la vita il coraggio delle proprie idee - ha detto- Celebrarecon l'arte e con la bellezza di un capolavoroano come ‘I Crisantemi' significail valore della vita, della dignità e della libertà, oltre ogni divisione.

