Alba De Cèspedes Bellani presenta il suo libro al Parravano con Liberi Orizzonti

Liberi Orizzonti aps riprende il percorso dedicato alla letteratura al femminile con il quarto appuntamento rientrante nel programma "Donne, storie ed emozioni". L’incontro è previsto, nell’ambito del Patto per la lettura stipulato con la città di Caserta, per il prossimo martedì 29 aprile, alle. Casertanews.it - “Alba De Cèspedes”, Bellani presenta il suo libro al Parravano con Liberi Orizzonti Leggi su Casertanews.it aps riprende il percorso dedicato alla letteratura al femminile con il quarto appuntamento rientrante nel programma "Donne, storie ed emozioni". L’incontro è previsto, nell’ambito del Patto per la lettura stipulato con la città di Caserta, per il prossimo martedì 29 aprile, alle.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sci alpinismo, Alba De Silvestro è terza nella vertical di Schladming e torna sul podio in Coppa del Mondo - Archiviata la parentesi relativa ai Campionati Mondiali di Morgins, valevole anche come evento qualificante per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, riparte in questi giorni la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpinismo con il sesto appuntamento della stagione in programma sulle nevi austriache di Flachau tra venerdì 14 e sabato 15 marzo. Alba De Silvestro si è tolta una bella soddisfazione, arrivando terza nella gara vertical sulla mitica “Planai” e regalando al movimento azzurro il primo podio assoluto dell’inverno nel circuito di Coppa del Mondo. 🔗oasport.it

Sci alpinismo, Alba De Silvestro torna sul podio in CdM: è terza nel vertical di Schladming - Alba De Silvestro ha conquistato il terzo posto nel vertical di Coppa del Mondo a Schladming, in Austria. La bellunese torna così sul podio dopo aver sfiorato la medaglia ai recenti Mondiali di Morgins; gara caratterizzata da condizioni meteo avverse, con pioggia all’inizio e una tempesta in quota. Il successo è andato alla svedese Tove Alexandersson, che ha imposto il suo ritmo fin dai primi metri, chiudendo con il tempo di 22:37. 🔗sportface.it

Sci alpinismo, Alba De Silvestro sesta nella sprint del test event olimpico di Bormio. Vincono Harrop e Cardona Coll - L’Italia dello sci alpinismo non riesce a cambiare marcia e deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primo podio della stagione, dopo aver fallito l’obiettivo della top3 anche nelle sprint odierne andate in scena sulle nevi di Bormio e valevoli per il test event olimpico verso i Giochi di Milano Cortina 2026, nell’ambito della quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025. Alba De Silvestro è stata l’unica azzurra capace di raggiungere la finale, chiusa poi in sesta posizione subito alle spalle della spagnola Ana Alonso Rodriguez (quarta) e della tedesca Tatjana Paller (quinta). 🔗oasport.it