Al Vittoriale arriva l’ologramma di d’Annunzio | farà rivivere il volo su Vienna e parlerà con i visitatori

Nel maggio 1975 la Prioria, casa di Gabriele d'Annunzio al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (Brescia), aprì per la prima volta al pubblico alla presenza di Giovanni Spadolini, che aveva da poco creato il Ministero del Beni culturali. Sabato prossimo, 3 maggio, il Vittoriale e il suo presidente Giordano Bruno Guerri festeggiano questo anniversario alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, guardando al futuro. Il Vate attraversa le epoche e parla direttamente a noi moderni, cavalcando la modernità.

d'Annunzio "tecnologico" al Vittoriale con Giuli e Guerri

"La cultura è la più luminosa delle armi lunghe" recita infatti il titolo della festa organizzata dal Vittoriale il prossimo 3 maggio dalle 16.30: verrà inaugurata Casa Cama, ultimo edificio finora non utilizzato a fini museali, con una sala didattica e per piccole mostre; con un sistema di visori 3D per la Prioria e gli spazi della Clausura non aperti al pubblico; e con l'ologramma Digitale Gabriele d'Annunzio, a grandezza naturale, che risponderà alle domande dei visitatori.

Vittoriale degli Italiani: l’ologramma di Gabriele d’Annunzio dialogherà con i visitatori - Gardone Riviera, 28 aprile 2025 – Fare due parole con il Vate, magari chiedendogli lumi sulla sua produzione letteraria, sulle sue avventure amorose o, addirittura, sull’impresa di Fiume? Fra pochi giorni sarà possibile. Ovviamente al Vittoriale degli Italiani, il rutilante complesso affacciato sul lago di Garda dove Gabriele d'Annunzio visse fino alla fine dei suoi giorni e dove si trova la sua sepoltura. 🔗ilgiorno.it

