Al via la Rotta dei Florio 25 barche a vela pronte a sfidarsi da Palermo e Trapani

barche e poi partenza venerdì 2 maggio alle ore 10 da Mondello per la quarta edizione de La Rotta dei Florio. La regata velica di 115 miglia lungo la costa tra Palermo e Trapani, è stata presentata stamattina nella sede di Casa Florio ai “Quattro Pizzi”. Palermotoday.it - Al via la Rotta dei Florio, 25 barche a vela pronte a sfidarsi da Palermo e Trapani Leggi su Palermotoday.it Ultime ore per mettere a punto lee poi partenza venerdì 2 maggio alle ore 10 da Mondello per la quarta edizione de Ladei. La regata velica di 115 miglia lungo la costa tra, è stata presentata stamattina nella sede di Casaai “Quattro Pizzi”.

Cosa riportano altre fonti

Vela d'altura, il 2 maggio la partenza da Mondello della "Rotta dei Florio": una regata dal fascino unico - La flotta siciliana di barche d'altura si appresta a scendere in acqua il 2 maggio, per la quarta edizione della regata “La Rotta dei Florio” ideata nel 2022 dal Roggero di Lauria in occasione della celebrazione dei 120 anni di attività del Club di Mondello. Un evento velico non solo nel ricordo... 🔗palermotoday.it

Rotta dei Florio, tutto pronto: 115 miglia da Mondello a Trapani e ritorno - Prende consistenza la flotta di barche, finora vicine alla trentina, che il 2 maggio partirà da Mondello per la IV edizione della Rotta dei Florio. Si registrano presenze di equipaggi da circoli velici di Milano, Reggio Emilia e dalla Sicilia Orientale che si aggiungeranno alla massa di team a... 🔗palermotoday.it

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Se ne parla anche su altri siti

Al via la Rotta dei Florio, 25 barche a vela pronte a sfidarsi da Palermo e Trapani; Presentata la 4ª edizione della Rotta dei Florio, il 2 maggio al via 25 imbarcazioni; Vela, presentata la IV Rotta dei Florio: 115 miglia tra Palermo e Trapani; Vela, iscrizioni ancora aperte per la Rotta dei Florio che partirà il 2 maggio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Al via la Rotta dei Florio, 25 barche a vela pronte a sfidarsi da Palermo e Trapani - Favoriti per la regata di 115 miglia gli equipaggi palermitani, grandi conoscitori delle acque di casa. E tra questi team, anche i tre vincitori delle ultime tre edizioni: Loup Solitaire, QQ7 e Quattr ... 🔗palermotoday.it