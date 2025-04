Al TuliPark di Spoleto il Color Party e a Scheggino la SpoletoNorcia Gravel

TuliPark di Spoleto, a Baiano. A partire dalle ore 14:00, l’area verde si trasformerà in un’esplosione di Colori con il tanto atteso Color Party. L’evento sarà animato dalla musica del celebre DJ DaniloMix, pronto a far ballare tutti con le sue selezioni musicali coinvolgenti.Domenica 4 maggio, un altro appuntamento da non perdere per gli amanti della natura e della bicicletta: la SpoletoNorcia Gravel, una delle più affascinanti ciclo-escursioni dell’Umbria, si svolgerà a Scheggino (PG). Gli appassionati potranno seguire l’evento anche in diretta radio sul sito www.primantennafm.com per vivere ogni emozione in tempo reale. Non perdere queste occasioni uniche di divertimento e sport! Laprimapagina.it - Al TuliPark di Spoleto il Color Party e a Scheggino la SpoletoNorcia Gravel Leggi su Laprimapagina.it Una giornata all’insegna del divertimento e della musica è in programma giovedì 1° maggio aldi, a Baiano. A partire dalle ore 14:00, l’area verde si trasformerà in un’esplosione dii con il tanto atteso. L’evento sarà animato dalla musica del celebre DJ DaniloMix, pronto a far ballare tutti con le sue selezioni musicali coinvolgenti.Domenica 4 maggio, un altro appuntamento da non perdere per gli amanti della natura e della bicicletta: laNorcia, una delle più affascinanti ciclo-escursioni dell’Umbria, si svolgerà a(PG). Gli appassionati potranno seguire l’evento anche in diretta radio sul sito www.primantennafm.com per vivere ogni emozione in tempo reale. Non perdere queste occasioni uniche di divertimento e sport!

