Al Teatro Testori un nuovo laboratorio alla scoperta della drammaturgia contemporanea

Teatro Giovanni Testori torna "Il Club dei Copioni", il ciclo di incontri dedicato alla drammaturgia contemporanea che si propone di avvicinare il pubblico alla scena teatrale odierna.La drammaturgia contemporanea è spesso percepita dal pubblico italiano come qualcosa di. Forlitoday.it - Al Teatro Testori un nuovo laboratorio alla scoperta della drammaturgia contemporanea Leggi su Forlitoday.it Venerdì 9 maggio alGiovannitorna "Il Club dei Copioni", il ciclo di incontri dedicatoche si propone di avvicinare il pubblicoscena teatrale odierna.Laè spesso percepita dal pubblico italiano come qualcosa di.

