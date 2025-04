Al teatro Rossetti di Vasto arriva O Bella Ciao per celebrare l’80 anniversario della Liberazione

La notevole e calorosa presenza di pubblico per lo spettacolo "Chiamateci partigiane!", andato in scena ieri, domenica 27, al teatro Rossetti ad opera della Compagnia dei Merli Bianchi e coprodotto dall'associazione Dafne, ha dimostrato come lo specialissimo 25 aprile di quest'anno sia.

