Al debutto la card Valore Scuola | gli acquisti locali regalano sconti e un bonus agli asili di Rimini

Valore Romagna non sarà una tessera sconti e nemmeno una fotocopia della Smac card. E così è stato. Se il meccanismo del cashback vincolato è ispirato all'esperienza vincente di San Marino, il progetto riminese ha una prerogativa che. Riminitoday.it - Al debutto la card "Valore Scuola": gli acquisti locali regalano sconti e un bonus agli asili di Rimini Leggi su Riminitoday.it L'avevano già annunciato durante la presentazione di febbraio:Romagna non sarà una tesserae nemmeno una fotocopia della Smac. E così è stato. Se il meccanismo del cashback vincolato è ispirato all'esperienza vincente di San Marino, il progetto riminese ha una prerogativa che.

Cosa riportano altre fonti

Giornata dell’Unità nazionale, Valditara e Frassinetti: “A scuola valore al concetto di Patria” - "Oggi celebriamo l'Unità d'Italia, la nostra Costituzione, il nostro Inno e la nostra Bandiera, simboli di coesione nazionale": così su X il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "Le nuove Linee guida sull'educazione civica - aggiunge - attribuiscono una particolare importanza alla conoscenza della nostra Costituzione". L'articolo Giornata dell’Unità nazionale, Valditara e Frassinetti: “A scuola valore al concetto di Patria” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Debutto in prima nazionale de “La Scuola di Ballo” del sannita Enrico Torzillo - Tempo di lettura: 3 minutiDebutta in prima nazionale Martedì (11 Marzo) La Scuola di Ballo con la regia del sannita Enrico Torzillo, nuova produzione del Teatro Metastasio di Prato con la co-produzione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Continua la carriera del giovane sannita Torzillo che, avendo mosso i primi passi artistici alla SOLOT – Compagnia Stabile di Benevento, dopo il trasferimento a Roma e la laurea in Regia Teatrale presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, lavora, prima, per diversi anni, come attore, per poi concentrarsi sulla regia. 🔗anteprima24.it

Cosa ci dice sul valore della scuola la storia dell'insegnante di Inzago picchiato dal suo alunno - Un po’ come la triste sorte di Gene Hackman ci dice molto sul valore della famiglia, ci dice molto sul valore della scuola dell’obbligo la triste sorte del prof di una scuola media di Inzago, nel milanese. Un suo alunno quattordicenne, redarguito dall’insegnante, prima ha minacciato di picchiarlo, se lo avesse visto fuori dalla scuola; poi, quando in effetti si sono incrociati per strada, è passato alle vie di fatto, prendendolo a mazzate. 🔗ilfoglio.it

Ne parlano su altre fonti

Al debutto la card Valore Scuola: gli acquisti locali regalano sconti e un bonus agli asili di Rimini. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Al debutto la card "Valore Scuola": gli acquisti locali regalano sconti e un bonus agli asili di Rimini - Anche il Comune ha aderito all'iniziativa di Valore Romagna: con la nuova card, oltre ad ottenere un cashback come a San Marino, le persone contribuiscono al sostegno di nidi e scuole dell'infanzia ... 🔗riminitoday.it

Valore Scuola: al via la distribuzione delle card per sostenere gli asili di Rimini - Valore Romagna non è una tessera sconti e nemmeno una fotocopia della Smac Card. Se il meccanismo del cashback vincolato è ispirato all’esperienza vicente di San Marino, il progetto riminese ha una pr ... 🔗chiamamicitta.it