Al Comicon Napoli il MiC presenta le Carte Cultura | 500 euro per i nati nel 2006

Cultura parteciperà alla 25ª edizione di Comicon Napoli – Festival Internazionale della Cultura Pop, in programma alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 4 maggio “La presenza del ministero alla manifestazione rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo con il pubblico più giovane, in coerenza con la missione istituzionale di promuovere la diffusione della Cultura e favorirne l’accesso da parte delle nuove generazioni”, si sottolinea in una nota. In quest’ottica, il MiC presenterà durante l’evento le Carte Cultura, “strumenti fondamentali per incentivare l’interesse dei ragazzi verso il mondo Culturale e supportarne le passioni, incluso l’universo del fumetto. Un’iniziativa che testimonia il riconoscimento, da parte del ministero, del valore delle arti visive e narrativa nella formazione Culturale dei più giovani”. Leggi su Ildenaro.it Il ministero dellaparteciperà alla 25ª edizione di– Festival Internazionale dellaPop, in programma alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 4 maggio “La presenza del ministero alla manifestazione rapun’importante occasione per rafforzare il dialogo con il pubblico più giovane, in coerenza con la missione istituzionale di promuovere la diffusione dellae favorirne l’accesso da parte delle nuove generazioni”, si sottolinea in una nota. In quest’ottica, il MiC presenterà durante l’evento le, “strumenti fondamentali per incentivare l’interesse dei ragazzi verso il mondole e supportarne le passioni, incluso l’universo del fumetto. Un’iniziativa che testimonia il riconoscimento, da parte del ministero, del valore delle arti visive e narrativa nella formazionele dei più giovani”.

