Al cinema in settimana | da Thunderbolts* a Doppio gioco

cinema “Thunderbolts*”. Il film, che costituisce il nuovo capitolo del Marvel cinematic Universe, approda nelle sale mercoledì 30 aprile.Altra novità sul grande schermo è rappresentata da “Black bag – Doppio gioco”, con Cate Blanchett.Completano il quadro dei nuovi arrivi “Storia di una notte”, con Anna Foglietta e Giuseppe Battiston, e “April come she will”.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “The Accountant 2”, “In Viaggio Con Mio Figlio”, “Until Dawn – Fino All’Alba”, “30 Notti Con Il Mio Ex”, “A Working Man”, “Atalanta. Una Vita Da Dea”, “I Peccatori”, “Le Assaggiatrici”, “Queer”, “Moon Il Panda” e “Un Film Minecraft”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.LUNEDI’ 28 APRILECAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)cinema CONCA VERDE a Bergamo“In viaggio con mio figlio” (Ezra) – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);“Queer” (ore 20:45). Bergamonews.it - Al cinema in settimana: da “Thunderbolts*” a “Doppio gioco” Leggi su Bergamonews.it Arriva al”. Il film, che costituisce il nuovo capitolo del Marveltic Universe, approda nelle sale mercoledì 30 aprile.Altra novità sul grande schermo è rappresentata da “Black bag –”, con Cate Blanchett.Completano il quadro dei nuovi arrivi “Storia di una notte”, con Anna Foglietta e Giuseppe Battiston, e “April come she will”.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “The Accountant 2”, “In Viaggio Con Mio Figlio”, “Until Dawn – Fino All’Alba”, “30 Notti Con Il Mio Ex”, “A Working Man”, “Atalanta. Una Vita Da Dea”, “I Peccatori”, “Le Assaggiatrici”, “Queer”, “Moon Il Panda” e “Un Film Minecraft”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in.LUNEDI’ 28 APRILECAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“In viaggio con mio figlio” (Ezra) – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);“Queer” (ore 20:45).

