Al Bano e Loredana la prima volta insieme dada Mara Venier

Mara Venier. E' proprio la conduttrice ad ospitare a Domenica in (uno dei gioielli televisivi della Rai) Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. La coppia ha due figli: Jasmine e Al Bano junior. Un amore vero, puro. Senza il matrimonio. Proprio Loredana Lecciso, alla domanda della Venier, ha detto: "Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, non ci sono quelle carte e quei vincoli burocratici. Ci scegliamo ogni giorno. Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da tanto tempoe sentirci sposati mentalmente è la sensazione d'amore più intensa che possa esserci. E poi c'è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme”. Iltempo.it - Al Bano e Loredana, la prima volta insieme dada Mara Venier Leggi su Iltempo.it La loro storia va avanti da oltre vent'anni. Si amano (alla follia). Hanno messo in piedi una bellissima famiglia e, adesso, si raccontano dall'amica di sempre,. E' proprio la conduttrice ad ospitare a Domenica in (uno dei gioielli televisivi della Rai) AlCarrisi eLecciso. La coppia ha due figli: Jasmine e Aljunior. Un amore vero, puro. Senza il matrimonio. ProprioLecciso, alla domanda della, ha detto: "Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, non ci sono quelle carte e quei vincoli burocratici. Ci scegliamo ogni giorno. Ci abbiamo pensato, ma stiamoda tanto tempoe sentirci sposati mentalmente è la sensazione d'amore più intensa che possa esserci. E poi c'è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Alstiamo serenamente”.

Cosa riportano altre fonti

Cucine da Incubo per la prima volta all’estero - Sono tante le Cucine da Incubo da salvare. Per questo, per l’undicesima edizione in onda da domenica 6 aprile, Antonino Cannavacciuolo ha deciso di spingersi fino all’estero. Una vera e propria novità per il programma di Sky Uno, pronto ad intrattenere i telespettatori per sette settimane. La prima puntata avrà infatti come location Rottendorf, piccola cittadina situata tra Francoforte e Norimberga, nel centro della Germania. 🔗davidemaggio.it

“E’ nato Gabriele”: il famoso di Canale 5 diventa papà per la prima volta - Personaggi Tv. “E’ nato Gabriele”: il famoso di Canale 5 diventa papà per la prima volta. Un nuovo arrivo nella famiglia dei volti noti dell’ammiraglia Mediaset. Il noto ex cavaliere di Uomini e Donne, ora 50enne, ha annunciato la nascita del suo primogenito insieme alla compagna. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Roberto Bolle svela la sua dieta esclusiva in tv: lo strano segreto dell’étoile 50enne Leggi anche: Lulù Selassié rompe il silenzio dopo la condanna Un amore che non conosce età: una nuova gioia per la coppia vip La notizia è rimbalzata sui social, dove ... 🔗tvzap.it

Perché Paul Smith che sfilerà per la prima volta a Milano, in occasione della prossima settimana della moda, è una buona notizia - Prima o poi doveva succedere, anche perché per Paul Smith l'Italia è casa. E così il prossimo 21 giugno, in occasione della Milano Fashion Week, lo stilista inglese presenterà per la prima volta in assoluto la sua collezione nella città simbolo della moda italiana. «Sono onorato di sfilare a Milano», nelle parole dello stilista inglese, in una nota diffusa per la stampa, «è da 22 anni che ho il mio showroom in questa città, per la quale nutro una grande affezione. 🔗gqitalia.it

Cosa riportano altre fonti

Loredana Lecciso: Io e Albano Carrisi, insieme da 25 anni. Nonostante tutto e tutti; Jasmine Carrisi per la prima volta in tv: «Mio papà Al Bano più severo di Loredana Lecciso»; Tutta la verità di Loredana Lecciso sull'addio ad Al Bano: È finita a Natale; Natale insieme ad Al Bano e Romina? La replica di Loredana Lecciso in diretta tv. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Domenica In, Al Bano e Loredana Lecciso insieme (per la prima volta) da Mara Venier - La loro storia va avanti da oltre vent'anni. Si amano (alla follia). Hanno messo in piedi una bellissima famiglia e, adesso, si raccontano ... 🔗iltempo.it

Al Bano e Loredana Lecciso a Domenica In. Le parole di lei: «Lui punto di riferimento per me e i miei figli» - Al Bano e Loredana Lecciso oggi, domenica 27 aprile, tra gli ospiti di Domenica In insieme per un’intervista a tutto tondo, dalla loro storia d’amore che dura da venticinque anni, ... 🔗msn.com

Al Bano e Loredana Lecciso a Domenica In: “Perché non ci siamo mai sposati” - Venticinque anni di vita insieme, tra alti e bassi: Al Bano e Loredana Lecciso ospiti a Domenica In spiegano perché non si sono mai sposati. 🔗dilei.it