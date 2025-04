Airbag difettosi Citroen class action per i risarcimenti | oltre 50 automobilisti coinvolti

Citroen ha inviato una comunicazione formale a migliaia di proprietari di modelli C3 e DS3 fabbricati tra il 2009 e il 2019, esortandoli a sospendere immediatamente l’utilizzo dei veicoli. Il motivo, com’è noto, era la presenza di Airbag difettosi, potenzialmente in grado di causare gravi ferite o addirittura la morte in caso di attivazione.Da quel momento in poi, per molti automobilisti italiani è iniziata una vera corsa ad ostacoli: pezzi di ricambio Citroen introvabili, assenza di auto sostitutive, moduli online inutilizzabili. In diversi casi, i proprietari hanno dovuto ricorrere a soluzioni temporanee a proprie spese, come il noleggio di un’auto alternativa per non interrompere la propria routine quotidiana.Nel territorio bergamasco oltre 50 cittadini si sono rivolti ad Adiconsum, associazione dei consumatori che ora ha ottenuto un risultato storico: il Tribunale di Torino, con un’ordinanza del 15 aprile 2025, ha accolto il ricorso, ammettendo ufficialmente l’azione rappresentativa contro Groupe PSA Italia, Stellantis N. Bergamonews.it - Airbag difettosi Citroen, class action per i risarcimenti: oltre 50 automobilisti coinvolti Leggi su Bergamonews.it Nel maggio del 2024,ha inviato una comunicazione formale a migliaia di proprietari di modelli C3 e DS3 fabbricati tra il 2009 e il 2019, esortandoli a sospendere immediatamente l’utilizzo dei veicoli. Il motivo, com’è noto, era la presenza di, potenzialmente in grado di causare gravi ferite o addirittura la morte in caso di attivazione.Da quel momento in poi, per moltiitaliani è iniziata una vera corsa ad ostacoli: pezzi di ricambiointrovabili, assenza di auto sostitutive, moduli online inutilizzabili. In diversi casi, i proprietari hanno dovuto ricorrere a soluzioni temporanee a proprie spese, come il noleggio di un’auto alternativa per non interrompere la propria routine quotidiana.Nel territorio bergamasco50 cittadini si sono rivolti ad Adiconsum, associazione dei consumatori che ora ha ottenuto un risultato storico: il Tribunale di Torino, con un’ordinanza del 15 aprile 2025, ha accolto il ricorso, ammettendo ufficialmente l’azione rappresentativa contro Groupe PSA Italia, Stellantis N.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Airbag difettosi sui modelli Citroën, accolta la class action contro Stellantis. Il guaio su 190 mila auto: chi può sperare nel risarcimento milionario - Il Tribunale delle Imprese di Torino ha accolto la class action, promossa da un gruppo di associazioni di consumatori contro Stellantis, Psa Italia e Automobiles Citroën, per airbag difettosi montati su alcuni modelli Citroën. Il contenzioso riguarda un’anomalia nei dispositivi di sicurezza installati su circa 190 mila vetture Citroën, oggi parte del gruppo Stellantis, in particolare nei modelli C3 e DS3 prodotti tra il 2009 e il 2019. 🔗open.online

Airbag difettosi Citroen, in 179mila possono chiedere il risarcimento danni: ammessa la class action - Tribunale delle Imprese di Torino ha dichiarato ammissibile la class action contro Stellantis, Psa Italia e Automobiles Citroën per il caso degli airbag difettosi montati sui modelli Citroën C3 e DS3 che riguarda 179mila veicoli: termini e modalità per richiedere il risarcimento dei danni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Airbag difettosi Citroën, i casi a Bologna e a che punto sono i risarcimenti - Bologna, 23 aprile 2025 - Nel maggio 2024 Citroën, tramite raccomandate, invita i proprietari dei modelli C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019 a “sospendere immediatamente la guida del veicolo” per il rischio concreto di “gravi lesioni o morte”. Il motivo? Airbag difettosi. È l’inizio di un’odissea: ricambi non disponibili, nessuna auto sostitutiva, procedure online in tilt. Alcuni sono costretti a noleggiare un’altra auto a proprie spese. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Airbag difettosi Citroen, scatta la class action per i risarcimenti; Airbag difettosi Citroen, class action per i risarcimenti: oltre 50 automobilisti coinvolti; Stellantis, airbag difettosi Citroën: accolta la class action. Ecco quanto si può chiedere di risarcimento; Airbag difettosi Citroën, sì alla class action: ecco chi può farne richiesta. 🔗Ne parlano su altre fonti

Airbag difettosi, parte la class action contro Stellantis, Psa e Citroën - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Airbag difettosi Citroen, in 179mila possono chiedere il risarcimento danni: ammessa la class action - Tribunale delle Imprese di Torino ha dichiarato ammissibile la class action contro Stellantis, Psa Italia e Automobiles Citroën per il caso degli airbag ... 🔗fanpage.it

Airbag difettosi/ Class Action approvata: chi può aderire e risarcimento - Class Action avviata e confermata dal tribunale di Torino contro gli airbag difettosi Takata. Ecco qui chi può farne parte ... 🔗ilsussidiario.net