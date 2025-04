Aica ha 12 milioni di crediti verso i soci votata mozione | Riducete il diritto di voto ai sindaci che non pagano

A votarla, nei giorni scorsi, è stata l'Ati idrico: la mozione, proposta dal sindaco di Favara Antonio Palumbo e votata a maggioranza, sarà trasmessa ad Aica per colpire quei centri che non hanno pagato le bollette.

