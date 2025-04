Ai funerali del Papa il supporto dell' associazione ravennate che ha aiutato gli alluvionati

supporto alle popolazioni alluvionate all'aiuto nella gestione di piazza San Pietro, a Roma, per i funerali del Santo Padre. L'associazione ravennate Poseidon, presieduta da Yuri Ghetti, ha preso parte alle operazioni di assistenza alla popolazione per le esequie di Francesco I. "Siamo stati. Ravennatoday.it - Ai funerali del Papa il supporto dell'associazione ravennate che ha aiutato gli alluvionati Leggi su Ravennatoday.it Dalalle popolazioni alluvionate all'aiuto nella gestione di piazza San Pietro, a Roma, per idel Santo Padre. L'Poseidon, presieduta da Yuri Ghetti, ha preso parte alle operazioni di assistenza alla popolazione per le esequie di Francesco I. "Siamo stati.

