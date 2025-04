Ahsoka – Stagione 2 | Rosario Dawson annuncia l’inizio delle riprese con una foto dal set!

Ahsoka – Stagione 2: Rosario Dawson annuncia l’inizio delle riprese con una foto dal set!Dopo l’annuncio ufficiale nel corso della Star Wars Celebration del Giappone che Hayden Christensen sarebbe tornato al suo fianco per Ahsoka – Stagione 2, Rosario Dawson è pronta a indossare di nuovo il trucco e parrucco della potente jedi, come ha mostrato lei stessa in una foto che ha pubblicato su Instagram per annunciare l’inizio della lavorazione del secondo ciclo di episodi della serie Star Wars. View this post on InstagramA post shared by RosarioDawson (@RosarioDawson)In occasione della première di Star Wars: Skeleton Crew, tenutasi a Disneyland all’inizio del mese, lo showrunner Dave Filoni aveva condiviso un aggiornamento entusiasmante sullo stato di avanzamento della seconda Stagione di Ahsoka. Leggi su Cinefilos.it 2:con unadal set!Dopo l’annuncio ufficiale nel corso della Star Wars Celebration del Giappone che Hayden Christensen sarebbe tornato al suo fianco per2,è pronta a indossare di nuovo il trucco e parrucco della potente jedi, come ha mostrato lei stessa in unache ha pubblicato su Instagram perredella lavorazione del secondo ciclo di episodi della serie Star Wars. View this post on InstagramA post shared by(@)In occasione della première di Star Wars: Skeleton Crew, tenutasi a Disneyland aldel mese, lo showrunner Dave Filoni aveva condiviso un aggiornamento entusiasmante sullo stato di avanzamento della secondadi

