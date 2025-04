Aggiudicato per oltre 1 milione il consolidamento di Realmonte Schifani | Eliminare i rischi delle aree vulnerabili

consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato di Realmonte. La Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, che ha al suo vertice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha infatti Aggiudicato i lavori in quest’area, delimitata da via Udine e dall’asilo. Agrigentonotizie.it - Aggiudicato per oltre 1 milione il consolidamento di Realmonte, Schifani: "Eliminare i rischi delle aree vulnerabili" Leggi su Agrigentonotizie.it Al via ildella zona sud-ovest del centro abitato di. La Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, che ha al suo vertice il presidente della Regione Siciliana Renato, ha infattii lavori in quest’area, delimitata da via Udine e dall’asilo.

