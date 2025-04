Aggiornamenti sul cadavere ritrovato nel lago lucrino

ritrovato ieri mattina nel lago lucrino. Una passante, passeggiando sulla sponda del lago, aveva notato il corpo affiorato dall’acqua a testa in giù ed aveva allertato le forze dell’ordine. La salma é stata trasportata presso il Secondo Policlinico di Napoli per l’ispezione autoptica, ma dai primi rilievi non sembrano . Aggiornamenti sul cadavere ritrovato nel lago lucrino Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it E’ un cinquantunenne di Calvizzano l’uomoieri mattina nel. Una passante, passeggiando sulla sponda del, aveva notato il corpo affiorato dall’acqua a testa in giù ed aveva allertato le forze dell’ordine. La salma é stata trasportata presso il Secondo Policlinico di Napoli per l’ispezione autoptica, ma dai primi rilievi non sembrano .sulnelIl Blog di Giò.

