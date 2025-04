Affari Tuoi tutti pazzi per Noemi | ecco cosa fa nella vita

Noemi, 25enne di Carbone (Potenza), ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi su Rai 1, condotto da Stefano De Martino. Dopo venti puntate come “pacchista”, la giovane addetta al controllo qualità in un’impresa ortofrutticola ha affrontato il gioco dei pacchi con il fidanzato Armando, con cui è legata da sei anni. La coppia, che convive da cinque anni in una casa ancora da arredare, ha condiviso la loro storia d’amore iniziata a 19 anni, emozionando il pubblico. Noemi, seguita da oltre 14.000 follower su Instagram, ha scelto il pacco numero 3, ma la fortuna non l’ha premiata. La partita, condotta da Stefano De Martino, è iniziata con l’eliminazione di pacchi minori (20, 50, 100, 200, 500 euro), ma ha perso presto i 75.000 e i 300.000 euro. Il Dottore ha offerto 22.000 euro, poi 31. Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, tutti pazzi per Noemi: ecco cosa fa nella vita Leggi su Liberoquotidiano.it Lunedì 28 aprile 2025,, 25enne di Carbone (Potenza), ha conquistato il pubblico disu Rai 1, condotto da Stefano De Martino. Dopo venti puntate come “pacchista”, la giovane addetta al controllo qualità in un’impresa ortofrutticola ha affrontato il gioco dei pacchi con il fidanzato Armando, con cui è legata da sei anni. La coppia, che convive da cinque anni in una casa ancora da arredare, ha condiviso la loro storia d’amore iniziata a 19 anni, emozionando il pubblico., seguita da oltre 14.000 follower su Instagram, ha scelto il pacco numero 3, ma la fortuna non l’ha premiata. La partita, condotta da Stefano De Martino, è iniziata con l’eliminazione di pacchi minori (20, 50, 100, 200, 500 euro), ma ha perso presto i 75.000 e i 300.000 euro. Il Dottore ha offerto 22.000 euro, poi 31.

