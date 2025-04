Affari Tuoi | Chiara e Simone tra eliminazioni offerte del Dottore e scommesse errate

Affari Tuoi ha visto all’opera la partecipazione della giovane Chiara dalle Marche, che, al quinto mese di gravidanza, si è cimentata nel gioco insieme a Simone, il suo compagno, estraendo il pacco numero 12. Inizio dell’avventura Il palinsesto si è distinto per l’esibizione dei rinomati . L'articolo Affari Tuoi: Chiara e Simone tra eliminazioni, offerte del Dottore e scommesse errate è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Affari Tuoi: Chiara e Simone tra eliminazioni, offerte del Dottore e scommesse errate Leggi su Sbircialanotizia.it Nell’edizione trasmessa in data domenica 27 aprile 2025, la trasmissioneha visto all’opera la partecipazione della giovanedalle Marche, che, al quinto mese di gravidanza, si è cimentata nel gioco insieme a, il suo compagno, estraendo il pacco numero 12. Inizio dell’avventura Il palinsesto si è distinto per l’esibizione dei rinomati . L'articolotradelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Su questo argomento da altre fonti

Affari tuoi, la partita di Chiara è un incubo: la scaramanzia non basta e il Dottore non serve, così ha perso tutto - La puntata di Affari tuoi di mercoledì 26 marzo. Ha giocato Chiara, concorrente della Calabria, con il marito Antonino. La partita era iniziata nel migliore dei modi, poi è precipitato tutto rapidamente. Il Dottore Pasquale Romano non ha dovuto muovere un dito per strappare dalle mani della coppia i pacchi più ricchi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Affari Tuoi, "compriamo le bollicine?": schiaffo alla povertà di Chiara e Aldo, gelo su Rai 1 - Riflettori accesi su Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, della fortuna e del Dottore. Il regno di Stefano De Martino su Rai 1, il game-show campionissimo in termini di share dove nella puntata di mercoledì 16 aprile è stato il turno di Chiara, in rappresentanza della Lombardia. In studio insieme a lei ad accompagnarla nella sfida c’è il padre Aldo. Chiara, di Brescia, lavora nel settore turistico ed è anche maestra. 🔗liberoquotidiano.it

Affari tuoi, Francesca sorride con Chiara: 30.000 euro vinti dalle sorelle di Rosta - Finisce con un sorriso e un grande abbraccio la bellissima partita di Francesca, accompagnata da Chiara, ad Affari tuoi. Ieri, lunedì 7 aprile, le due sorelle di Rosta, in provincia di Torino, sono riuscite a vincere 30.000 euro nel game show, condotto da Stefano De Martino, che va in onda tutti... 🔗torinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Affari Tuoi: Chiara dalle Marche sfiora il sogno, ma la fortuna non è dalla parte della futura mamma; Affari Tuoi, De Martino show: diventa Vessicchio (ma non salva Chiara). Ovazione social: “Più vicino a Sanremo”; Ad Affari Tuoi il sogno di Chiara si infrange: Stasera la fortuna non è passata da qui; ?????????? ??????’ ?????????? ?????? ??????????????????, ???????????? ?????????? ???? ?????????? ?? ?????????????? ?????????????? ???? ?????????????????????????????? ?????????????????? ???????? ?????????????? ??????????????????. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ad Affari Tuoi il sogno di Chiara si infrange: “Stasera la fortuna non è passata da qui” - La partita della concorrente delle Marche non va nel migliore dei modi. Dopo l’apertura di tutti i pacchi rossi si va alla regione fortunata e nemmeno lì le cose si mettono per il meglio. 🔗fanpage.it

Affari Tuoi: Chiara dalle Marche sfiora il sogno, ma la fortuna non è dalla parte della futura mamma - Nella puntata del 27 aprile di Affari Tuoi, Chiara dalle Marche è protagonista, insieme al compagno Simone, di una partita particolarmente sfortunata. 🔗msn.com

Affari Tuoi, De Martino show: diventa Vessicchio (ma non salva Chiara). Ovazione social: “Più vicino a Sanremo” - Nella puntata del 27 aprile, la partita di Chiara comincia male, poi va avanti un po' meglio ma finisce con la Regione Fortunata: cosa è successo da De Martino ... 🔗libero.it