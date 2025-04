Affari Tuoi chi è la nuova pacchista | i commenti del pubblico

pubblico di Affari Tuoi non smette di sorprendersi. Dopo l’addio di un concorrente molto amato, una nuova presenza ha immediatamente attirato l’attenzione di telespettatori e social network. Sportiva, determinata e di grande fascino, la nuova pacchista ha tutte le carte in regola per lasciare il segno nel programma condotto da Stefano De Martino. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Lorenzo Spolverato torna in Tv dopo il “Grande Fratello”? L’indiscrezioneLeggi anche: “Come ti permetti?”. “The Couple”, la lite tra le concorrenti finisce in lacrime“Affari Tuoi”, chi è Joelle: la nuova pacchista di Rovigo fa impazzire il pubblicoUna nuova pacchista ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori di Affari Tuoi, e il suo nome è già sulla bocca di tutti: Joelle, giovane talento di Rovigo, ha fatto il suo ingresso nel programma di Rai 1 ed è stata subito travolta da una valanga di complimenti sui social. Tvzap.it - “Affari Tuoi”, chi è la nuova pacchista: i commenti del pubblico Leggi su Tvzap.it News Tv. Ildinon smette di sorprendersi. Dopo l’addio di un concorrente molto amato, unapresenza ha immediatamente attirato l’attenzione di telespettatori e social network. Sportiva, determinata e di grande fascino, laha tutte le carte in regola per lasciare il segno nel programma condotto da Stefano De Martino. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Lorenzo Spolverato torna in Tv dopo il “Grande Fratello”? L’indiscrezioneLeggi anche: “Come ti permetti?”. “The Couple”, la lite tra le concorrenti finisce in lacrime“”, chi è Joelle: ladi Rovigo fa impazzire ilUnaha catalizzato l’attenzione dei telespettatori di, e il suo nome è già sulla bocca di tutti: Joelle, giovane talento di Rovigo, ha fatto il suo ingresso nel programma di Rai 1 ed è stata subito travolta da una valanga di complimenti sui social.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Sei proprio tu”. Affari Tuoi, la nuova pacchista e subito i commenti del pubblico: chi è - Nel programma televisivo “Affari Tuoi” una nuova concorrente sta letteralmente conquistando l’attenzione del pubblico. Si tratta di Joelle, giovane originaria di Rovigo, che sta già facendo parlare di sé non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo percorso professionale e sportivo. Come ha evidenziato un utente su X, Joelle è una promettente pallavolista e, al tempo stesso, una futura psicologa. 🔗caffeinamagazine.it

Affari Tuoi, la nuova pacchista manda in tilt il pubblico - Una nuova pacchista sta mandando letteralmente in tilt i telespettatori di Affari Tuoi. Si tratta - come riporta un utente su X - di Joelle. La giovane è di Rovigo e, oltre a essere pallavolista è anche psicologa. "Dio che meraviglia Joelle da Rovigo!! Pallavolista, futura psicologa, ma oserei dire pure futura modella perché è perfetta!", si legge. E ancora: "Buonasera a tutti! Una pallavolista e psicologa in un'unica persona", "Quanto è bella". 🔗liberoquotidiano.it

Affari tuoi, la partita di Valentina mette KO il Dottore, parte malissimo poi il colpo di scena e la pacchista sbanca: “Svengo” - Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 26 febbraio ha giocato Valentina, concorrente del Molise. La pacchista, accompagnata dal fratello Cristiano, ha giocato una partita disastrosa, che ha visto uscire di scena tutti i pacchi più ricchi. Ha persino ceduto il suo, che conteneva 75mila euro. Poi, il colpo di scena e lo scacco matto al Dottore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Affari Tuoi, la nuova pacchista manda in tilt il pubblico; Affari Tuoi, una pacchista sparisce e Armando fa arrabbiare il fratello: ”Si è fatto fregare”; Chi è il pacchista che rappresenta il Veneto ad Affari Tuoi (aprile 2025); GIUSEPPE DE BARI ORIGINARIO DI MOLFETTA È IL NUOVO PACCHISTA DI AFFARI TUOI PER LA REGIONE PUGLIA. 🔗Ne parlano su altre fonti

Affari Tuoi, una pacchista sparisce e Armando fa arrabbiare il fratello: ”Si è fatto fregare” - Affari Tuoi torna in onda dopo due puntate di stop e Armando incassa 19mila euro (ma spreca una vincita molto più grossa): ecco cosa è successo ieri sera. 🔗libero.it

Stefano De Martino e la seduta con la psicologa ad Affari Tuoi: «Sogno dei numeri...» VIDEO - Ad Affari Tuoi c’è sempre spazio per le sorprese, ma nella puntata del 15 aprile è arrivata una new entry che ha attirato subito l’attenzione: direttamente dalla ... 🔗msn.com

Affari Tuoi, la puntata del 27 aprile: quanto hanno vinto ai pacchi stasera - Domenica sera in compagnia di Stefano De Martino e del suo Affari Tuoi. Al via la corsa al montepremi della marchigiana Chiara ... 🔗alphabetcity.it