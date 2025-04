Aeroporto taglio del nastro per la nuova sala vip intitolata ad Angelo D' Arrigo

nuova sala "Vip Lounge Angelo D’Arrigo” dell’Aeroporto, un ambiente completamente rinnovato e ampliato, pensato per accogliere in modo più confortevole i passeggeri in transito per lo scalo. Con oltre 400 metri quadrati di superficie e 200 posti a sedere, la nuova sala. Cataniatoday.it - Aeroporto, taglio del nastro per la nuova sala vip intitolata ad Angelo D'Arrigo Leggi su Cataniatoday.it È stata aperta oggi la"Vip LoungeD’” dell’, un ambiente completamente rinnovato e ampliato, pensato per accogliere in modo più confortevole i passeggeri in transito per lo scalo. Con oltre 400 metri quadrati di superficie e 200 posti a sedere, la

