Adrano | giovani fermati con mazza e tirapugni scattano due denunce

giovani denunciati per porto ingiustificato di oggetti pericolosiDurante mirati servizi di pattugliamento nel comune di Adrano, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà due giovani, rispettivamente di 23 e 18 anni, entrambi residenti nella zona. Le accuse a loro carico riguardano il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Dayitalianews.com - Adrano: giovani fermati con mazza e tirapugni, scattano due denunce Leggi su Dayitalianews.com Operazione dei Carabinieri nel contesto dei controlli territorialiNell’ambito delle attività di prevenzione e controllo promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, mirate a garantire sicurezza e rispetto della legalità, particolare attenzione viene riservata al contrasto della diffusione di strumenti atti ad offendere. Se detenuti senza giustificato motivo, questi strumenti rappresentano infatti un grave pericolo per la sicurezza pubblica.Duedenunciati per porto ingiustificato di oggetti pericolosiDurante mirati servizi di pattugliamento nel comune di, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà due, rispettivamente di 23 e 18 anni, entrambi residenti nella zona. Le accuse a loro carico riguardano il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

