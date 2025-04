Adotta un cardinale | il totopapa di preghiera lanciato dalle suore Clarisse di Rimini

cardinale e prega per lui in vista del Conclave. L’iniziativa, già proposta nel 2013, arriva dalle suore Clarisse di Rimini, che nella chiesa di San Bernardino hanno affisso un tabellone con i nomi di tutti i cardinali. Invitano i fedeli a sceglierne uno tra gli elettori (possono votare solo quelli con meno di 80 anni, che sono 135) e a pregare per lui in vista del conclave, “affinché, guidato dallo Spirito Santo, faccia la scelta migliore per il nuovo pontefice”, spiega suor Nella Letizia Castrucci, badessa del convento. “Abbiamo preparato uno schema di preghiera, ma, per accompagnare il ‘tuo’ cardinale, puoi pregare come preferisci”, spiegano, ed è possibile farlo nella chiesa di San Bernardino a Rimini e sul sito delle Clarisse riminesi.Sul sito è possibile anche cliccare su ciascuno, collegandosi a foto e biografia dei porporati e l’invito è a scrivere il nome del prescelto nei commenti. Ilfattoquotidiano.it - “Adotta un cardinale”: il “totopapa” di preghiera lanciato dalle suore Clarisse di Rimini Leggi su Ilfattoquotidiano.it Scegli une prega per lui in vista del Conclave. L’iniziativa, già proposta nel 2013, arrivadi, che nella chiesa di San Bernardino hanno affisso un tabellone con i nomi di tutti i cardinali. Invitano i fedeli a sceglierne uno tra gli elettori (possono votare solo quelli con meno di 80 anni, che sono 135) e a pregare per lui in vista del conclave, “affinché, guidato dallo Spirito Santo, faccia la scelta migliore per il nuovo pontefice”, spiega suor Nella Letizia Castrucci, badessa del convento. “Abbiamo preparato uno schema di, ma, per accompagnare il ‘tuo’, puoi pregare come preferisci”, spiegano, ed è possibile farlo nella chiesa di San Bernardino ae sul sito delleriminesi.Sul sito è possibile anche cliccare su ciascuno, collegandosi a foto e biografia dei porporati e l’invito è a scrivere il nome del prescelto nei commenti.

Approfondimenti da altre fonti

Le suore che organizzano la preghiera-sondaggio "Adotta un cardinale" - Un voto online per "adottare un cardinale". Succede anche questo in vista dell'elezione del nuovo papa che succederà a Francesco. Le suore della chiesa di San Bernardino a Rimini hanno lanciato un'iniziativa per permettere ai fedeli di "accompagnare" i cardinali nell'arduo compito. Le suore... 🔗today.it

Nuovo Papa, a Rimini le suore organizzano una preghiera-sondaggio "Adotta un cardinale" - Un voto online per "adottare un cardinale". Succede anche questo in vista dell'elezione del nuovo papa che succederà a Francesco. Le suore della chiesa di San Bernardino, a Rimini, hanno lanciato un'iniziativa per permettere ai fedeli di "accompagnare" i cardinali nell'arduo compito. Le suore... 🔗riminitoday.it

Il Cardinale di Napoli ed Enzo Avitabile insieme per una preghiera in musica - La canzone e il video saranno disponibili sui canali social della Chiesa di Napoli e del Maestro Enzo Avitabile da oggi 12 aprile. Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismo impegnate nella diffusione di una cultura di pace. Due gesti […] 🔗2anews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Adotta un cardinale”: il “totopapa” di preghiera lanciato dalle suore Clarisse di…; ‘Adotta un cardinale’, la preghiera-sondaggio delle clarisse; Nuovo Papa a Rimini le suore organizzano una preghiera-sondaggio Adotta un cardinale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

“Adotta un cardinale”: il “totopapa” di preghiera lanciato dalle suore Clarisse di Rimini - I fedeli invitati a scegliere un elettore e a pregare per lui "affinché guidato dallo Spirito Santo, faccia la scelta migliore per il nuovo pontefice" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Rimini, ‘Adotta un cardinale’, la preghiera delle clarisse che diventa sondaggio - “Abbiamo preparato uno schema di preghiera, ma, per accompagnare il ‘tuo’ cardinale, puoi pregare come preferisci“. Lo si può fare nella chiesa di San Bernardino a Rimini e sul sito delle clarisse rim ... 🔗chiamamicitta.it

'Adotta un cardinale', la preghiera-sondaggio delle clarisse - "Abbiamo preparato uno schema di preghiera, ma, per accompagnare il 'tuo' cardinale, puoi pregare come preferisci". E' possibile farlo nella chiesa di San Bernardino a Rimini e sul sito delle clarisse ... 🔗msn.com