Adotta un cardinale come funziona l’iniziativa in occasione del Conclave

Conclave si aprirà mercoledì 7 maggio. A 10 giorni dall'inizio delle votazioni per il nuovo Santo Padre, successore di Papa Francesco, come nel 2013 è tornata l'iniziativa "Adotta un cardinale". Promossa dalle suore Clarisse di Rimini sia nella chiesa di San Bernardino sia sul sito ufficiale, è un invito a scegliere uno dei porporati elettori e accompagnarlo con la preghiera affinché decida con il favore dello Spirito Santo. Ecco come funziona e come partecipare.Adotta un cardinale, cosa sapere sull'iniziativa delle suore ClarisseI cardinali al funerale di Papa Francesco (Imagoeconomica).L'invito delle suore Clarisse è molto semplice: ciascun fedele può scegliere un cardinale dall'elenco completo di tutti gli elettori che prenderanno parte al Conclave per eleggere il successore di Pietro.

