Adescato e fatto a pezzi Alessandro massacrato così scoperto l’orrore dietro la tragedia

l’orrore: una violenza folle durante la quale la vittima è stata prima drogata e poi uccisa. Dopo l’omicidio, il corpo è stato fatto a pezzi per essere nascosto, nel tentativo di non lasciare tracce dell’accaduto. Questa le terribile ricostruzione dietro la morte del giovane Alessandro Coatti, il biologo 39enne il cui cadavere è stato trovato domenica 6 aprile a Santa Marta, in Colombia. Leggi anche: “Mi sento transessuale, sono stata con una donna”. Belve, la vip italiana spiazza tutti cosìIl capo della polizia Carlos Triana ha riferito al quotidiano locale El Tiempo i dettagli della vicenda, citando anche fonti anonime. Per l’omicidio sono sospettate quattro persone. Coatti, che si trovava in Colombia per un breve periodo con l’intenzione di trasferirsi in futuro, sarebbe stato Adescato con un falso profilo sull’app incontri. Thesocialpost.it - “Adescato e fatto a pezzi”. Alessandro massacrato così, scoperto l’orrore dietro la tragedia Leggi su Thesocialpost.it Lo hanno attirato con un falso profilo, attraverso una nota app di incontri di nome Grindr. Poi è scattato: una violenza folle durante la quale la vittima è stata prima drogata e poi uccisa. Dopo l’omicidio, il corpo è statoper essere nascosto, nel tentativo di non lasciare tracce dell’accaduto. Questa le terribile ricostruzionela morte del giovaneCoatti, il biologo 39enne il cui cadavere è stato trovato domenica 6 aprile a Santa Marta, in Colombia. Leggi anche: “Mi sento transessuale, sono stata con una donna”. Belve, la vip italiana spiazza tuttiIl capo della polizia Carlos Triana ha riferito al quotidiano locale El Tiempo i dettagli della vicenda, citando anche fonti anonime. Per l’omicidio sono sospettate quattro persone. Coatti, che si trovava in Colombia per un breve periodo con l’intenzione di trasferirsi in futuro, sarebbe statocon un falso profilo sull’app incontri.

