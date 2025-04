Addio Inzaghi scelta fatta sul nuovo allenatore | ritorno clamoroso

Impegnata nell'appassionante testa a testa contro il Napoli, smaltite le scorie della gara contro la Roma, l'Inter di Simone Inzaghi inizierà a preparare la delicata trasferta di Barcellona, valida per la gara d'andata delle semifinali di Champions League. A tenere banco – come spesso capita in questo tipo di circostanze – è però anche il futuro di Simone Inzaghi. Come messo in evidenza da Calciomercato.it, l'area tecnica dell'Inter è assolutamente contenta dell'operato del tecnico piacentino, per il quale si sta ragionando sulla base di un accordo biennale (fino al 2027 con opzione).

Addio alla Juve senza la Champions: la scelta è già fatta - Pronto a salutare la squadra bianconera al termine del campionato in caso di mancata qualificazione: la decisione ormai è presa Una stagione complicata e con tante delusioni. Dalle eliminazioni nelle coppe alle difficoltà in campionato. In casa Juventus la situazione è davvero complessa, anche se Thiago Motta è stato confermato dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta. Juve, via Nico Gonzalez senza la qualificazione alla Champions League (LaPresse) – calciomercato. 🔗calciomercato.it

Spettro zero titoli, esonero o conferma per Inzaghi: la scelta è già stata fatta - Per il tecnico nerazzurro dubbi sul futuro: cosa succede in caso di nessun titolo a fine stagione, scelta fatta Un pareggio che sa di sconfitta, soprattutto per come è maturato. Il 2-0 a fine primo tempo aveva illuso l’Inter di aver archiviato la pratica Parma ed invece i ducali, complice un calo di concentrazione dei nerazzurri, è riuscito nella rimonta, sfiorando nel finale anche il clamoroso successo. 🔗calciomercato.it

Addio Juve per andare all’Inter: scelta già fatta - Fari puntati sul big match tra Juventus e Inter. A tal proposito il sondaggio odierno di Calciomercato.it ruota proprio intorno alle due grandi rivali: il miglior colpo Il piatto forte della 25esima giornata di Serie A si consumerà questa sera allo Stadium con il derby d’Italia tra Juventus e Inter che ha un peso specifico importante per entrambe le compagini, seppur con motivazioni di classifica differenti. 🔗calciomercato.it

Inter, scelta fatta: due cessioni in cambio del colpo dal Napoli - L'Inter ha bisogno di rivoluzionare il proprio attacco e due cessione arriveranno alla fine di questa stagione. 🔗spaziointer.it

12 milioni all’anno per dire addio all’Inter: la scelta di Inzaghi lascia senza parole - Il rinnovo di Inzaghi è più lontano di quanto sembri: una proposta shock potrebbe farlo decidere a cambiare squadra. Il presidente Marotta ha recentemente tranquillizzato i tifosi riguardo il ... 🔗msn.com

Inter, Inzaghi sorprende ancora: scelta fatta in vista del Feyenoord - Simone Inzaghi ha preso una decisione molto chiara in vista della sfida contro il Feyenoord: il tecnico sta pensando già all’Atalanta? Dopo la vittoria in rimonta contro il Monza, l’Inter di ... 🔗informazione.it