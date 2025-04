Adani non ha dubbi | Percorso Inter virtuoso ma ha spremuto i nerazzurri! Stagione positiva? Dico che…

Adani non ha dubbi: «Percorso Inter virtuoso, ma ha spremuto i nerazzurri! Stagione positiva? Dico che.» Le parole dell’ex difensoreCosi Lele Adani negli studi della Domenica Sportiva, sul momento dell’Inter:LE PAROLE- «L’Inter si è allungata, credo sia sinceramente stanca. Sta raschiando il fondo del barile delle energie. Ricordo che l’Inter, uscendo dalla Coppa Italia, ha perso il sogno del triplete. Adesso perde altri tre punti nella corsa scudetto. Nel mondo, solo altre due squadre potevano farlo: Barcellona e PSG. Per cui finora la Stagione dell’Inter è stata più che positiva. Solo che il PSG in ambito locale non gareggia, si gioca dal secondo posto in giù: ha fatto una grande impresa eliminando il Liverpool e poi l’Aston Villa ed è in corsa per la Champions. Per me il Percorso dell’Inter è virtuoso, ma ha spremuto i nerazzurri. Internews24.com - Adani non ha dubbi: «Percorso Inter virtuoso, ma ha spremuto i nerazzurri! Stagione positiva? Dico che…» Leggi su Internews24.com non ha: «, ma hache.» Le parole dell’ex difensoreCosi Lelenegli studi della Domenica Sportiva, sul momento dell’:LE PAROLE- «L’si è allungata, credo sia sinceramente stanca. Sta raschiando il fondo del barile delle energie. Ricordo che l’, uscendo dalla Coppa Italia, ha perso il sogno del triplete. Adesso perde altri tre punti nella corsa scudetto. Nel mondo, solo altre due squadre potevano farlo: Barcellona e PSG. Per cui finora ladell’è stata più che. Solo che il PSG in ambito locale non gareggia, si gioca dal secondo posto in giù: ha fatto una grande impresa eliminando il Liverpool e poi l’Aston Villa ed è in corsa per la Champions. Per me ildell’, ma ha

