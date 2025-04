Ada Alberti Oroscopo settimanale a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 28 aprile al 2 maggio 2025 | Video Mediaset

Alberti è tornata anche oggi, lunedì 28 aprile 2025, nel programma televisivo Mattino 5 News con l’Oroscopo della settimana. La famosa astrologa è stata ospite nel programma del Mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.Scopriamo insieme le previsioni delle stelle e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco della settimana. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo, ma nel Video spazio a tutte le previsioni dei segni dello zodiaco. Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per tutti i dodici segni dello zodiaco da martedì 28 aprile a venerdì 2 maggio 2025 Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel Video da Mediaset Infinity. Superguidatv.it - Ada Alberti, Oroscopo settimanale a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 28 aprile al 2 maggio 2025 | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it Adaè tornata anche oggi, lunedì 28, nel programma televisivo5 News con l’della settimana. La famosa astrologa è stata ospite nel programma deldi Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.Scopriamo insieme ledelle stelle e l’per i dodici segni dello zodiaco della settimana. Cosa succederà ai nati sotto ildell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo, ma nelspazio a tutte ledei segni dello zodiaco. Scopriamo lee l’per tutti i dodici segni dello zodiaco da martedì 28a venerdì 2Ecco cosa dicono le stelle questa settimana neldaInfinity.

